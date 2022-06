BeReal: a rede social para quem está cansado da vida produzida do Instagram; saiba como funciona

Vidas perfeitas, fotos com filtros e editadas. Uma realidade que parece nem ser real. A artificialidade do Instagram parece estar cansando os usuários e, na contramão, surge o BeReal, rede social que tem viralizado entre a geração Z se propondo a mostrar a ‘vida real’. Só na App Store, a aplicação é a 10ª mais baixada entre as redes sociais e, na Play Store, já foram feitos mais de 1 milhão de downloads.

Basicamente, a funcionalidade do BeReal consiste na publicação diária de fotos, porém, com um detalhe: o usuário tem apenas dois minutos para fazer o ‘take’, que é publicado sem edições ou uso de filtros. A captura da imagem é tanto pela câmera de selfie quanto pela traseira.

Além disso, a publicação funciona também como uma moeda de troca, é preciso postar para visualizar os posts de outras pessoas.

Eu baixei aquela rede nova BeReal e confesso que me deu um certo conforto ver um pouco de fotos reais, lugares bagunçados e cheios de vida. Comparado ao insta que tudo é planejado e editado, é uma proposta completamente diferente — Lune Art 🌈 Lojinha aberta (@lunecornio) June 9, 2022

não sei se to vivendo ou esperando a hora de postar meu bereal do dia — o tal do manobatis (@Omanobatis) June 3, 2022

No app, não há seguidores nem curtidas. Semelhante ao Facebook, é preciso adicionar amigos para compor a rede e, caso queira interagir com eles, é possível comentar e reagir às fotos com emojis - pré-selecionados pela própria plataforma - ou ainda com uma fotografia própria.

Criada por Kévin Perreau e Alexis Barreyat na França, a rede, contudo, não é nova e está no ar desde 2020. Estima-se que já são mais de 5 milhões de usuários de todo o mundo fazendo parte da plataforma.

“A ideia é postar uma foto e mostrar o que está fazendo, não importa o que seja. O foco é muito mais em atividades reais e não nessa coisa plástica que o Instagram virou”, explica o especialista em Marketing de Influência, Gabriel Bonadies.

App deve cair no gosto do público?

Quando uma rede nova é lançada essa é a primeira dúvida. O Clubhouse, por exemplo, teve seu auge durante a pandemia, em 2021, funcionando por meio de bate-papo com áudio. Porém, já no fim do ano o app começou a perder espaço entre os queridinhos dos usuários.

Apesar de ter uma proposta bem diferente, o especialista diz que ainda é cedo para dizer se a rede vai cair no gosto do público.

Legenda: Funcionamento do aplicativo inclui reações e também posts de desconhecidos Foto: Reprodução

“Se a rede vai vingar não sei, mas vale a pena tentar. Não é algo que toma muito do seu tempo e me lembra muito o começo do Orkut. Pode ser uma experiência bacana para públicos específicos, é uma estrutura que faz com que as pessoas que gostam desse conteúdo tenham um lugar”, aponta.

Por ter um aspecto mais de nicho, Bonadies acredita que, para influenciadores digitais ou quem trabalha com produção de conteúdo nas redes sociais, a plataforma não deve ser interessante e indica cautela para quem quer arriscar.

Gabriel Bonadies especialista em Marketing de Influência “A gente quer transformar as redes sociais em negócio e isso acaba a experiência do usuário. Ficou chato usar rede social e, hoje, é um vício ruim. O BeReal, por sua vez, parte do pressuposto que respeita o jeito do usuário de ser”.

O especialista, que também gerencia contas de influenciadores, aponta que outro aspecto que pode ser positivo da rede é ajudar com autoestima, principalmente de jovens, já que as modificações com filtros e outros aplicativos podem causar uma dismorfia de imagem.

"É algo muito cobrado pela pressão das redes sociais, de se estar bonito, de postar, então isso pode ajudar com que traga algo mais positivo pra esses jovens”, conclui.