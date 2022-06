Instagram libera função para fixar até três postagens no topo do perfil

O Instagram anunciou esta semana que, a partir de agora, os usuários da plataforma poderão fixar até três postagens no topo do próprio perfil.

A função é semelhante ao que já é visto em redes como o TikTok, por exemplo, quando o usuário pode selecionar imagens antigas ou preferidas para surgirem sempre na frente quando o perfil é aberto. Nesse caso, a ideia é destacar algo para os visitantes de cada página.

Atualização

A novidade está disponível por uma atualização no Android e no iOS. Após isso, basta abrir a foto desejada, clicar nos três pontos do canto superior e selecionar a função "fixar no perfil".

Caso a intenção seja retirar o destaque, também é simples: basta tocar no alfinete que fixa a publicação e tirá-la da categoria das preferidas

Segundo o Instagram, a função já foi disponibilizada a todos os usuários, entretanto, apenas com a atualização é possível vê-la.