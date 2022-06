Instagram aumenta tempo de duração dos Reels e cria nova ferramenta de edição para vídeos

A empresa Meta, responsável pelo Instagram e o Facebook, ampliou o tempo do Reels para 90 segundos no aplicativo de fotos. Segundo o g1, o limite de 15 segundos foi aumentado para 30, em 2020. Já no ano passado, foi ampliado para 60.

Além desse recurso, a rede social também liberará figurinhas dos stories no Reels, sendo possível incluir enquetes, quiz e até o emoji deslizante; e a importação de áudios armazenados no Instagram.

Ainda conforme o g1, o uso do áudio e clipes de um áudio já publicado por outra pessoa poderá ser usado na opção "Usar Modelo". As mudanças buscam tornar o aplicativo mais forte diante da competição com o TikTok.

Nova ferramenta de edição

A Meta também anunciou novos recursos de edição para os Reels. No Facebook, será possível editar, publicar e programar Reels diretamente do desktop. Esse processo deve ser feito no "Estúdio de Criação" da plataforma.

Nesse novo espaço, os usuários terão acesso a ferramentas de corte, recursos de edição para sincronizar vídeos com a batida de uma música e adicionar narrações automáticas.