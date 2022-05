Instagram sem filtros? Usuários relatam falha nesta quinta-feira (26)

Usuários do Instagram relataram uma falha na utilização de filtros e efeitos do aplicativo ao fazer uma publicação no aplicativo, nesta quinta-feira (26). No Twitter, 60 mil postagens foram realizadas sobre o assunto.

Na plataforma Downdetector, 498 notificações relacionadas ao uso do aplicativo. As reclamações se concentram em usuário das cidades de Fortaleza, Brasília, São Paulo, Curitiba, Recife, Salvador

Legenda: Mensagem de erro sobre uso de filtros aparece em smartphones Foto: Reprodução/Instagram

Conforme os usuários da rede social, quando eles tentam utilizar um filtro aparece uma mensagem de "não é possível usar este efeito no seu dispositivo".

A plataforma Instagram ainda não se pronunciou sobre o problema.

Veja tweets: