Bala Desejo, banda vencedora do Grammy Latino, faz show no Cineteatro São Luiz

Com referências tropicalistas dos anos 1970, mas conservando todo o frescor da juventude, Bala Desejo aporta neste domingo (23) no Cineteatro São Luiz. A banda apresentará as canções do primeiro e premiado álbum, "Sim Sim Sim", pelo qual foi vencedora do Grammy Latino 2022. Não é pouca coisa, e os artistas estão prontos para comprovar isso.

Os ingressos estão à venda na bilheteria física e no site Sympla do São Luiz . Sonoramente falando, Bala Desejo mescla uma série de referências de estilos – da MPB ao reggae, passando pela chula, salsa, rock e frevo – em letras carregadas de vivacidade.

Com o sucesso da turnê do disco, o quarteto formado pelos músicos e amigos Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra já marcou presença em festivais como Primavera Sound, na Espanha, e Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Liberado em duas partes (lados A e B), em uma reverência à tradição dos LPs, o show conta com a direção artística e produção musical da própria trupe, coprodução de Ana Frango Elétrico e supervisão de Marcus Preto, produtor e diretor artístico responsável por trabalhos com Gal Costa.

Que sucesso é esse?

A banda começou a ganhar maior alcance sobretudo por meio de participações nas lives temáticas no instagram da cantora Teresa Cristina, durante o período mais denso da pandemia de Covid-19.

De lá para cá, o grupo se fortaleceu, gravou um álbum carnavalesco bastante elogiado e percorreu o Brasil com grandes apresentações.

Legenda: Show da trupe é liberado em duas partes (lados A e B), em uma reverência à tradição dos LPs Foto: Reprodução/Instagram

Na verdade, a concretização de Bala Desejo como banda veio a partir do convite do Coala Festival para que a formação integrasse o line-up da edição de 2021, posteriormente adiada por conta da pandemia. Com a impossibilidade do evento, surgiu a ideia da gravação de um disco.

“Sim Sim Sim” nasceu de uma imersão criativa, num sítio, em Minas Gerais, e o processo criativo dos quatro integrantes instigou a curiosidade. Agora é escutar (e ver) para sentir.

Serviço

Show da banda Bala Desejo

Neste domingo (23), às 18h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$60 (inteira) e R$ 30(meia). Horário de funcionamento da bilheteria: de terça a sexta, das 9h30 às 18h, e aos sábados, das 9h30 às 17h. Contato: (85) 3252.4138. Venda online neste link

