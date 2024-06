Angela Bofill, cantora americana de R&B e dona do hit 'I Try', morre aos 70 anos

Um dos maiores nomes do R&B, a cantora americana Angela Bofill morreu aos 70 anos na última quinta-feira (13). A informação foi noticiada pelas redes sociais do empresário e amigo Rich Engel. A causa da morte, contudo, não foi revelada.

Bofill foi uma das primeiras artistas a atingir paradas de sucesso com o R&B. Ela ganhou destaque sobretudo no fim dos anos 1970 com "I Try", "Angel of the Night" e "This Time I'll Be Sweeter". As informações são do g1.

Veja também Verso Mulher Barbada lança ‘Bárbara!’, álbum de estreia que mescla rock, MPB e R&B Verso Quadrilheiros cearenses vendem quentinhas, alugam roupas e organizam vaquinhas para custear figurino

Apesar de a causa da morte não ter sido divulgada, ela passou por dois AVCs entre 2006 e 2007. O acidente vascular deixou o lado esquerdo do corpo dela paralisado.

“Em nome da minha querida amiga Angie, estou triste em anunciar seu falecimento na manhã de 13 de junho”, escreveu Engel nas redes sociais.

No ano passado, Bofill entrou para o hall da fama das compositoras femininas.