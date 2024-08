Aerosmith anuncia aposentadoria devido à lesão irrecuperável na voz do vocalista Steven Tyler

Uma das maiores bandas de rock do mundo, o Aerosmith anunciou nessa sexta-feira (2) a aposentaria definitiva dos palcos. A causa está relacionada aos problemas vocais enfrentados pelo vocalista, Steven Tyler, de 76 anos. O comunicado foi feito pelas redes sociais do grupo.

“A voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses incansavelmente trabalhando para que sua voz voltasse ao estado de antes da lesão. Vimos ele se esforçando, apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado", conta a publicação.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt — Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024

"Infelizmente, está claro que uma recuperação completa de sua lesão vocal não é possível. Nós tomamos uma decisão difícil e de partir o coração, mas necessária — como uma banda de irmãos — de nos aposentarmos dos palcos”, continua.

Turnê de despedida

De acordo com o jornal O Globo, em maio do ano passado a banda havia anunciado que iria se despedir dos palcos por meio da turnê “Peace out”. Contudo, após apenas três shows da tour, o Aerosmith cancelou as datas seguintes porque Steven Tyler havia sofrido uma lesão nas cordas vocais.

À época, o grupo afirmou que a lesão era grave e que Tyler também tinha fraturado a laringe. No mais recente anúncio, o grupo agradeceu o apoio dos fãs: "Somos imensamente gratos a todos que estavam animados para pegar a estrada conosco pela última vez. Gratos à nossa equipe de especialistas, à nossa incrível equipe e às milhares de pessoas talentosas que tornaram nossas turnês históricas possíveis”.

Histórica

Com mais de 50 anos de carreira, o Aerosmith deu os primeiros passos em Boston, no final do ano 1970. Vencedora de quatro Grammys, a banda foi homenageada no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2001.

Legenda: Quinteto americano tem mais de 50 anos de carreira Foto: Divulgação

Formado por Joe Perry, Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford, o grupo é conhecida por canções como "Dream on", "Cryin'", "Amazing", "Crazy", "Walk This Way" e, é claro, "I don't wanna miss a thing", tema do filme "Armagedom" (1998), estrelado por Liv Tyler, filha do vocalista.