Detonautas traz turnê acústica em celebração aos 20 anos da banda para Fortaleza

Com um repertório de sucessos e nostalgia, a banda Detonautas traz, em agosto, um show inédito para a capital cearense. A apresentação faz parte da turnê Detonautas Tour 20 Anos - Acústico e celebra as duas décadas de carreira do grupo formado por Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca.

A série de apresentações tem esgotado ingressos e já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Natal. Em Fortaleza, o show será no dia 17 de agosto, no Teatro RioMar. Os ingressos já estão a venda, com valores a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira).

Entre os hits que fazem parte do setlist estão músicas como "Olhos certos", "Quando o sol se for" e "O retorno de Saturno", além de canções mais recentes.

"Vivendo um sonho"

Vocalista e líder do Detonautas, Tico Santa Cruz definiu que a banda está "vivendo um sonho" com a nova turnê, pela possibilidade de rememorar e celebrar todas as fases da carreira com públicos de todas as idades, dos fãs que acompanham o grupo desde o início até os que conheceram a banda mais recentemente.

Apesar da celebração aos 20 anos de banda, a história do Detonautas começou ainda no fim dos anos 90, ainda sob o nome de Detonautas Roque Clube. Nos anos 2000, o grupo foi um dos que mais se destacou na cena do rock nacional, tocando em grandes festivais e levando o repertório do underground para grandes festivais, novelas e premiações importantes.

A banda tem oito discos de estúdio e quatro álbuns ao vivo. O mais recente, "20 Anos - Acústico", foi lançado em 2023 e deu origem à turnê de mesmo nome.