Ney Matogrosso cancela show em festival por problemas de saúde

O cantor Ney Matogrosso precisou cancelar apresentação no Festival Sesc de Inverno, realizado em Itatiaia (RJ), neste domingo (28). Segundo comunicado da organização do evento, a motivação seria problemas de saúde.

O artista de 82 anos já estava na região para a apresentação e lamentou o ocorrido, conforme a organização. Uma nova data para o show deve ser reagendada em breve.

A cantora Adriana Calcanhotto foi convidada para substituir o artista no palco. O show dela será às 21h, no campo do distrito, onde, desde sábado (27), vem sendo realizado o evento.

Conforme agenda no site de Ney Matogrosso, em agosto, ele tem outras quatro apresentações nos dias 10, 16, 18 e 24. Os shows estão agendados para acontecer em São Paulo (SP), Goiânia (GO), Uberlândia (MG) e Crato, no Ceará, como atração da Mostra SESC Cariri de Culturas.

Em Fortaleza, o cantor tem show marcado para 5 de dezembro, no Iguatemi Hall.

Até a publicação desta matéria, a equipe do cantor não se manifestou sobre o ocorrido em redes sociais ou no site oficial do artista.

Cantor passou por check-up em março

No primeiro semestre de 2024, em março, Ney Matogrosso chamou atenção da imprensa ao dar entrada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Incor), em São Paulo, onde foi submetido a exames de rotina.

Na época, ao Diário do Nordeste, o Incor informou que o artista passou por um check-up.