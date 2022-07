A bagunceira e o gentleman: quem são Tais Lopes e Leal Mota Filho fora das telinhas

Na trajetória de quase seis anos de parceria na apresentação do Bom Dia Ceará, Tais Lopes e Leal Mota Filho já viraram meme, já fizeram repórter tirar leite de vaca ao vivo e transformaram a parceria profissional em amizade. A química e a sintonia foi tanta que, até hoje, telespectadores sentem falta da dupla na TV.

Essa saudade, porém, está bem perto de ser amenizada. A partir de segunda-feira (4) os dois retomam a parceria no estúdio para apresentar o CETV 1ª Edição (CE1), na TV Verdes Mares. A mudança foi anunciada pela emissora na última quarta-feira (29) e acontece junto às ‘Super Manhãs’ da Globo.

Tanto Tais quanto Leal relatam estar muito felizes para esse reencontro, que foi uma surpresa para ambos. “A notícia é dinâmica e a gente precisa se reinventar. Vejo isso como uma oportunidade de dar uma nova roupagem ao CE1 e o público vai sentir esse frescor, voltando às origens da dupla de uma forma leve e descontraída, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo”, destaca Tais.

“Não tenho dúvida que nesse reencontro vamos passar toda nossa verdade, é um desafio grande, uma novidade pra gente, mas temos uma oportunidade que nos motiva. Tem sido surpreendente as manifestações de carinho e bem querer do público mesmo depois de dois anos e meio que a gente não apresentava mais junto”, afirma Leal.

Bastidores da amizade

Além da parceria na apresentação, Tais e Leal lembram que iniciaram a carreira jornalística praticamente juntos como estagiários, depois como repórteres e, por último, como apresentadores. Todos esses anos fez com que a relação profissional saísse das portas da empresa para uma amizade cultivada mesmo à distância.

“Costumo dizer que é quase um casamento, porque a gente tava lá todo dia de manhã, mais de duas horas de jornal, então a gente criou uma amizade antes mesmo de entrar na apresentação, temos uma caminhada profissional muito parecida. Aprendi muito com ele e sou muito grata”, afirma Tais.

Leal conta que, quando eram repórteres de rua, saiam juntos para pautas e dividiam o mesmo cinegrafista. “Nós aprendemos muito com ele. Dividíamos microfone, trocávamos ideia sobre as pautas. Essa comunicação pelo olhar flui muito naturalmente, essa química que a gente tem hoje é reflexo de algo que foi construído ao longo desses quase 6 anos”.

Legenda: Relação profissional dos dois saiu das paredes da empresa e se tornou amizade Foto: Reprodução/Instagram

Quem são eles fora das telas?

Porém, o que poucas pessoas sabem, conforme Leal, é que Tais “não é uma pessoa lá muito organizada, especialmente na mesa de trabalho dela”. “Tanto que a gente sabe qual é a mesa dela de longe, porque tem bolsa, sapato, maquiagem, nécessaire, outras coisas. Quando você vê um verdadeiro tornado, saiba que é a mesa da Tais”.

“Ela é uma pessoa de péssima memória, nós sempre brincamos com a Tais por isso. Eu digo uma coisa pra ela e com pouco tempo ela esquece, e eu sempre brincava com ela por isso”, revela carinhosamente Leal sobre a amiga.

Leal Mota Filho apresentador “Fora isso é uma pessoa extremamente doce, suave, fraterna. A beleza da Taisinha não é apenas externa, ela é linda por fora, mas ela consegue ser ainda mais linda por dentro. Esse é um detalhe que nem todo mundo sabe”.

Legenda: Dupla retoma a parceria após dois anos e meio Foto: Fabiane de Paula/SVM

Já Tais garante que Leal é o mesmo dentro e fora do ambiente profissional. “Acredita que não tem diferença dele nos bastidores pro estúdio? Ele é todo formalzinho, mas ele é daquele jeito dentro e fora do estúdio. Muito gentil, muito cavalheiro, educado”.

Contudo, para eles essas diferenças são o fazem o complemento que tornam a parceria tão bem sucedida. “Eu sou mais acelerada e ele não, é mais tranquilo, mais cuidadoso, mas são diferenças que se complementam e isso que dá um equilíbrio pra um jornal”.

A separação

Em 2019, Tais foi embora para São Paulo, após apresentar o Jornal Nacional, para assumir um compromisso profissional e lembra que o processo de separação foi bem difícil para a dupla, inclusive, porque ela teve de contar a novidade para o parceiro de estúdio à distância.

Tais Lopes apresentadora “Eu tava de férias, então não cheguei a voltar e eu tive que contar pelos bastidores pra ele. A gente chorou muito porque foram muitos anos de parceria. Estranhei trabalhar com outras pessoas, tive que aprender a lidar com outros estilos. Contar pra ele foi muito difícil, deixar isso foi muito difícil, mas é isso, tivemos que seguir caminhos diferentes e aconteceu”.

Mesmo assim, Leal conta que a amizade fora das telas existe até quando não houve um contato físico. "A gente se falava sempre pelo Whatsapp, chegamos até a nos encontrar em São Paulo nas minhas férias. Até com horários diferentes a amizade sempre continuou, agora estou muito feliz de poder voltar a trabalhar com ela”.