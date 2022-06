TV Verdes Mares anuncia mudanças nas apresentações dos telejornais; veja como fica

Tem novidade na tela da TV Verdes Mares a partir desta segunda-feira (4). Junto às ‘Super Manhãs’ da Globo, a afiliada do Ceará anuncia mudanças nas apresentações dos telejornais locais, Bom Dia Ceará, CETV 1ª Edição (CE1) e CETV 2ª Edição (CE2).

Um dos destaques é a estreia do repórter Halisson Ferreira na apresentação do Bom Dia Ceará ao lado da veterana Raíssa Câmara. Ele assume o lugar de Leal Mota Filho, que passa a comandar o CE1 ao lado de Taís Lopes.

Ainda no Bom Dia, outra novidade é a chegada de Caio Ricard para apresentar o bloco do Esporte no matutino, antes comandado por Juscelino Filho, que agora se dedica ao Globo Esporte CE e ao site GE.com. Bárbara Sena, por sua vez, segue trazendo informações do público, clima e do trânsito no Ceará.

Na apresentação do CE1, Leal volta a fazer dupla com Tais Lopes, atualmente no CE TV 2ª Edição, com quem trabalhou por quase seis anos no Bom Dia Ceará. Nádia Barros muda de horário e será a âncora e editora chefe do CE2.

O diretor de Jornalismo e Operações do Sistema Verdes Mares, Gustavo Bortoli, explica que o objetivo das mudanças é promover uma oxigenação nas equipes, mantendo o compromisso com a credibilidade e a seriedade da informação.

“A TV Verdes Mares tem grandes jornalistas e profissionais trabalhando na frente das câmeras e também nos bastidores, uma equipe comprometida com a informação”.

Compromisso com a informação

“Nesse universo da informação, em que temos esse perfil de profissional e vivemos num mundo de constante transformação e de muita movimentação, nós sentimos que era o momento oportuno para nos movimentar também e manter essa conexão cada vez mais próxima da população”, destaca Bortoli.

Para o diretor, as mudanças promovem a oportunidade de o público se conectar e se reconectar com os apresentadores da emissora da Sereia.

Gustavo Bortoli diretor de Jornalismo e Operações do Sistema Verdes Mares “A nossa maior expectativa é manter aquilo que temos de mais importante, a credibilidade da informação, o resultado de um trabalho de equipe, mas sobretudo, dar oportunidade ao nosso público de receber a notícia, respeitando as particularidades de cada apresentador”.

O diretor de programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio, aponta que as mudanças também acontecem na programação do entretenimento da emissora.

Fábio Ambrósio diretor de programação do Sistema Verdes Mares “Esse pacote de mudanças vem junto com a nova programação da TV Globo, a saída da Fátima Bernardes do Encontro, por exemplo. Então, estamos promovendo também esse movimento. Aos sábados, a partir do dia 09 de julho, após o “Mistura Boa” vem o “É De Casa” com a estreia do novo time de apresentadores”.

Da rua ao estúdio

Há quase seis anos atuando como repórter de rua, o público vai agora poder ver Halisson Ferreira no estúdio do Bom Dia Ceará, ao lado de Raíssa Câmara. Com experiência na produção e reportagem, ele agora abraça o desafio de estrear como apresentador no telejornal que tem destaque em sua trajetória profissional.

Halisson Ferreira novo apresentador do Bom Dia Ceará "Dizer Bom Dia pro Ceará entrou pra rotina e me identifiquei muito com o retorno do público. Fico feliz com essa nova oportunidade. É participar do jornal que me acompanha há anos de um jeito diferente. Quero trazer um pouco do telespectador e repórter que fui pra dentro do estúdio”.

Legenda: Halisson Ferreira sai da reportagem de rua para assumir a apresentação do Bom Dia Ceará Foto: Arquivo pessoal

Halisson Ferreira atuou em todos os jornais da TV Mares, fazendo participações, inclusive, nos programas jornalísticos da rede, como Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, além da Globo News.

Há dois anos e meio, Leal recepcionou Raíssa Câmara na apresentação do Bom Dia. Agora, é a vez da jornalista dar as boas vindas ao seu novo parceiro de estúdio. Para ela, o telejornal tem sido uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento profissional. "Sou muito grata por realizar esse sonho a frente de um telejornal tão relevante pro nosso estado".

Legenda: A partir de segunda, Raíssa segue como âncora do Bom Dia Ceará ao lado de Halisson Ferreira Foto: Fabiane de Paula/SVM

Raíssa Câmara apresentadora "O Halisson já faz parte da nossa equipe há anos e vai trazer essa experiência e vivência da reportagem na rua. É um grande profissional com muitas coberturas relevantes e que agora recebe esse novo desafio na apresentação do jornal. Tô feliz com a nova parceria e ansiosa pra dividir com ele os desafios e as alegrias de apresentar o Bom Dia Ceará".

Dupla de Milhões

Dupla querida pelo público dos telejornais, Tais Lopes e Leal Mota Filho voltam a dividir a apresentação, mas dessa vez no CE1. Para Tais, essa é uma oportunidade para mostrar a versatilidade da profissional, que já ancorou todos os telejornais da TV Verdes Mares, e até apresentou o Jornal Nacional.

Tais Lopes apresentadora "É uma oportunidade também de voltar a falar diretamente com o nosso telespectador em um jornal mais solto, com mais improvisos, em um horário em que tudo acontece e a notícia é viva. Sem esquecer do principal: sendo instrumento de cobrança por melhorias para as comunidades”.

Leal, que tem quase dez anos de atuação no noticiário da manhã da TV Verdes Mares, como estagiário, repórter, editor e apresentador do jornal, também passa por uma troca de horário. Mesmo com toda experiência, ele reconhece que será um desafio enorme apresentar e editar o CE1.

Legenda: Tais Lopes e Leal Mota Filho retornam como dupla na apresentação do CE1 Foto: Fabiane de Paula/SVM

Leal Mota Filho apresentador “É outro estilo, outra linha editorial, outro público. Entendo que a vida é feita de ciclos e, por diversas vezes, é preciso encerrar uma etapa e começar outra e, por isso, vou fazer de tudo para corresponder todas as expectativas, principalmente, de quem vai nos dar a honra de ligar a tv na hora do almoço para ficar bem informado”.

A jornalista afirma ainda estar com muitas expectativas pelo retorno da dupla. “Até hoje, nas ruas, muitas pessoas dizem que sentem saudades da dupla, acredita? Sei que muitos cearenses têm um carinho grande por nós e só tenho a agradecer”, conta Tais.

O sentimento é compartilhado por Leal, que diz ter muita admiração pela parceira de trabalho. “Tais e eu nos entendíamos só no olhar. A apresentação do jornal era leve, o processo fluía naturalmente. Hoje, depois de pouco mais de dois anos separados, estamos juntos de novo no estúdio, com o mesmo entusiasmo de sempre e renovados para fazer um CE1 melhor a cada dia”.

Em um novo horário

Desde agosto de 2019 como âncora do CE1, Nádia Barros passa agora a ser a editora-chefe e apresentadora da 2ª edição do telejornal. Liderando a equipe nos bastidores e sendo o rosto do noticiário que traz um resumo dos principais fatos que aconteceram no dia no Ceará, a jornalista acredita que é oportunidade para se reinventar.

Legenda: Nádia Barros assume a apresentação do CE2 Foto: Fabiane de Paula/SVM

Ela lembra que, quando entrou na emissora da Sereia, o formato mais solto e popular foi um desafio. No entanto, foi responsável por dar voz ao povo cearense com uma interação direta. Uma conexão que ela pretende levar para a noite.

Nádia Barros apresentadora “Fico feliz pela oportunidade de apresentar o CE2. É um jornal mais formal, dinâmico e que também lidera a audiência. Entre os dois jornais são muitas diferenças, as principais são a linguagem e o conteúdo. Deixo o CE1 com sentimento de carinho e abraço essa oportunidade como um novo desafio e agradecida a TV Verdes Mares pela confiança”.