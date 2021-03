Taís Lopes de volta à TV Verdes Mares?

Hoje, os corredores do Sistema Verdes Mares receberam a visita de uma carinha já conhecida por lá, mas que vinha caminhando por outras trilhas. Sim, todo o sorriso e carisma de Taís Lopes, jornalista cearense muito querida por quem assiste a nossa TV Verdes Mares, encheram as salas do Sistema hoje.

E sabem o que ela foi fazer por lá? Isso mesmo que você está pensando, marcar o retorno à sua casa, à TV Verdes Mares. E a gente está te contando essa novidade em primeira mão! Demais, né?

De que forma Taís estará de volta aos lares cearenses a gente ainda não pode dizer, mas a ida hoje dela ao Sistema é a certeza de que teremos novamente todo o profissionalismo e encanto de Taís Lopes à nossa rotina.

Seja bem vinda de volta, Taís!