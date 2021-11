Marcelo Queiroga condena passaporte da vacina no Ceará: 'Absolutamente desnecessário'

Em Fortaleza para fechar contrato de R$ 360 mil para realização de capacitações pela Associação Peter Pan nesta sexta-feira (12), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou o passaporte vacinal, que entrará em vigor no Ceará na próxima semana."Absolutamente desnecessário", definiu.

O ministro afirmou que "85% da população de Fortaleza está vacinada" e disse que "com o tempo as pessoas vão buscar as salas de vacinação".

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, nesta sexta-feira, que o percentual de vacinados com primeira dose (D1) ou dose única na Capital é de 77,1%. Já o percentual dos que receberam segunda dose (D2) ou dose única é de 66%.

A exigência da comprovação de vacinação completa para a entrada em bares, restaurantes e eventos foi anunciada pelo governador Camilo Santana nesta sexta-feira.

Legenda: Comprovante de vacinação pode ser gerado no aplicativo Ceará App Foto: Thiago Gadelha

No evento com o ministro, também estava a secretária-executiva do Ministério da Saúde, a médica cearense Mayra Pinheiro.

Críticas constantes

Pelo menos desde agosto o ministro Queiroga critica o passaporte de vacinação, anunciado em diversos estados. Ele chegou a citar, em coletiva de imprensa, que "o passaporte não ajuda em nada" e que a exigência seria "restrição de liberdade".

Em outubro, por meio de vídeo publicado pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), Marcelo Queiroga disse que o passaporte "mais prejudica do que ajuda".

No mesmo mês, o ministro citou que "é absolutamente contrário" a leis que obrigam tanto o uso de máscara quanto a apresentação da comprovação vacinal contra a Covid-19.

"Sou absolutamente contrário [a leis que obrigam o uso de máscara e passaporte de vacinação]. O Governo Federal defende primeiro dignidade da pessoa humana, a vida, a liberdade. Eu acho que uma lei para obrigar qualquer coisa é um absurdo, porque não funciona. Temos que fazer as pessoas aderirem às recomendações sanitárias", ponderou Queiroga durante visita ao Piauí, no dia 8 de outubro.

