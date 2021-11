Veja como tirar o passaporte de vacinação para acessar bares, restaurantes e eventos no Ceará

O passaporte de vacinação, documento que comprova a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19, passa a ser obrigatório a partir de segunda-feira (15) no Ceará. Isso significa que o acesso a bares, restaurantes e eventos fica liberado somente para quem estiver totalmente imunizado contra a doença.

Assista

O documento exigido considera os registros de aplicação de doses feitos no sistema digital Conecte SUS, do Governo Federal. Além do site do Governo Federal, outra forma de chegar ao Conecte SUS é pelo Ceará App, desenvolvido pelo Estado. A geração do passaporte pelo aplicativo, por enquanto, está disponível somente para usuários do sistema iOS. Mas, em breve, também vai poder ser feita por usuários de Android.

O Diário do Nordeste questionou ao Governo do Ceará se serão aceitas outras formas de comprovação da conclusão do esquema vacinal, como o cartão de vacinação impresso, e como será o procedimento para apresentar o passaporte na entrada dos estabelecimentos. A reportagem aguarda retorno.

Passo a passo para gerar o passaporte de vacinação

Baixe o aplicativo Ceará App (iOS e Android);

Na página principal, clique em ‘Emitir passaporte de vacinação’. Você será redirecionado para a página do Conecte SUS, do Governo Federal;

No Conecte SUS, entre com seu CPF e sua senha;

Na página principal, clique em ‘Vacinas’. Em seguida, clique nas suas vacinas. Depois, em ‘Certificado de Vacinação Covid-19';

Seu certificado terá o brasão do Governo como marca d’água. Logo abaixo, você pode ver o “verso” do documento digital, que contém o QRCode para validação dele.

O certificado tem validade de 12 meses após a emissão e pode ser baixado nas versões em português, inglês e espanhol. No conteúdo, ele apresenta as seguintes informações: dados cadastrais do vacinado (nome, data de nascimento, sexo, CPF), data e horário da emissão do certificado, dados de autenticação do certificado e informações sobre as doses de vacinas administradas (data de aplicação, instituição responsável pela fabricação ou importação da vacina, nome da vacina, descrição da dose, lote e estabelecimento de saúde).

Obrigatoriedade do passaporte

A exigência do passaporte de vacinação foi anunciada em transmissão nas redes sociais na tarde desta sexta pelo governador Camilo Santana (PT).

"Estivemos no exterior e era um protocolo comum a exigência desse documento para entrar em um restaurante, em um bar de um hotel. Se [você] está no ciclo vacinal de duas doses, comprove o esquema completo. Estamos implementando essa exigência com o único objetivo de proteger a população”, justificou o governador.

Camilo argumentou ainda que a maioria das pessoas que está contraindo o coronavírus, desenvolvendo sintomas graves e demandando internação, não tomou vacina ou não concluiu o esquema vacinal. "Aliás, quando a pessoa não se vacina, ela está comprometendo a sua vida individual, colocando ela mesma em risco, e compromete também a saúde do próximo, seja o seu familiar, o seu amigo de trabalho", disse.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste