Prefeito de Fortaleza diz que Capital se prepara para festa de Réveillon com passaporte de vacinação

O prefeito José Sarto (PDT) disse, em entrevista nesta segunda-feira (8), que a Prefeitura de Fortaleza tem se preparado para realizar as festas de Réveillon e Carnaval 2022 na Capital, com obrigatoriedade da comprovação de vacinação completa pelos participantes.

Segundo ele, a meta é chegar a dezembro com 100% de imunização no público "vacinável", ou seja, aqueles para os quais é garantido o uso das vacinas atualmente desenvolvidas.

A fala do prefeito ocorreu durante um debate na Câmara Municipal de Fortaleza, organizado pelo presidente da Casa, vereador Antônio Henrique (PDT). O evento reuniu políticos para tratar sobre retomada econômica na Região Metropolitana.

"Estamos nos preparando para poder ter (Réveillon e Carnaval), garantindo que haja, de alguma maneira, o passaporte vacinal, tem que estar vacinado", destacou Sarto. O prefeito ressaltou os bons índices que Fortaleza tem alcançado em queda no número de internações de óbitos.

Na tarde desta segunda-feira, o Governo do Estado repassou a representantes do setor de eventos que o passaporte de vacinação passará a ser exigido em todo estabelecimento com circulação de pessoas, como bares e academias. A ferramenta é tida como a principal referência no controle e prevenção para a realização das festas de fim de ano.

Passaporte da vacina

Na prática, o passaporte vacinal permite acesso de pessoas a determinados locais e eventos no município apenas com a comprovação do cliclo de vacinação. Para os moradores de Fortaleza, é possível emitir a carteira de vacinação através do site da Prefeitura.

Ao acessar o site, é preciso preencher o CPF e data de nacimento. Aparecerá a opção “Gerar Comprovante de Vacinação”, por meio do qual será possível visualizar o cartão. A consulta está disponível 24h por dia, todos os dias da semana.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, não há necessidade de enviar à Câmara Municipal um projeto de lei para regularizar a exigência de comprovação do ciclo vacinal.

Perspectivas

De acordo com o prefeito, Fortaleza está em interlocução com o que está sendo pensado para as festividades nas cidades de Recife e Salvador.

A expectativa da Prefeitura é que 100% da população vacinável de Fortaleza esteja imunizada até dezembro. Esse público inclui pessoas acima de 12 anos.

"Se as condições permitirem nós vamos fazer um regramento de população; os jogos de futebol estão sendo de uma certa maneira, eventos-testes na realidade", exemplificou o prefeito.

Pelas novas regras, o Governo do Estado liberou a ampliação da capacidade de público nos estádios de futebol para 80%, desde que mantida a exigência do esquema vacinal completo, de duas doses ou de dose única (DU).

Passo a passo para Cartão Digital de Vacinação Covid-19

1) Acesse o site

2) Clique na opção "Consultar Cadastro”, no canto superior esquerdo

3) Identifique-se preenchendo corretamente: CPF , data de nascimento e confirmação de segurança

4) Clique em consultar

5) na parte inferior da tela clique em: Gerar comprovante de Vacinação

6) Preencha os dados solicitados: Nome da mãe e confirmação de segurança

7) Clique em consultar.