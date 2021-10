Fortaleza ultrapassa marca de 76% da população imunizada com a primeira dose contra a Covid-19

A cidade de Fortaleza alcançou neste fim de semana a marca de 76,7% da população imunizada com a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira através de suas redes sociais. Quando observado apenas o público-alvo, isto é, a população acima com 12 anos ou mais vacinável, o índice sobe para 92,8%.

Já em relação à população totalmente imunizada – com a D2 ou dose única (DU) – a Capital cearense está com 63,2% no geral e 76,5% quando observado apenas o público vacinável.

Conforme dados do Vacinômetro, plataforma pública de acompanhamento do processo de imunização, gerida pela Secretaria da Saúde (Sesa) do Estado, Fortaleza já aplicou 2.035.729 de vacinas referentes à primeira dose.

As doses única (DU) já somam 29.951 e as aplicações da D2 acumulam 1.603.707. Em relação ao reforço, Fortaleza já aplicou 108.315 doses.

Ao todo, o Ceará já atingiu a marca de 11.551.050 de doses aplicadas, das quais, 6,4 milhões são referentes à D1 e 4,7 milhões à segunda dose contra o novo coronavírus.

A cidade de Guaramiranga, no Maciço de Baturité, é a única do Estado, até agora, a vacinar toda sua população contra a Covid-19. Desde então, a cidade é monitorada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).