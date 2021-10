Entrada em eventos ou estádios no Ceará continua liberada para quem tomou D2 ou dose única há 14 dias

A entrada em eventos sociais e estádios no Ceará continua liberada apenas para quem já tomou 2 doses ou dose única da vacina contra Covid-19 há, pelo menos, 14 dias, sendo necessária a apresentação do comprovante deste esquema vacinal completo na ocasião. A permissão inclui a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção.

A regra, que já havia sido definida no início das flexibilizações, foi mantida no último decreto, publicado neste sábado (30), no Diário Oficial do Estado (DOE), embora o documento tenha trazido um texto diferente dos anteriores no detalhamento.

No entanto, com os recentes afrouxamentos das medidas restritivas, houve dúvidas se esse período determinado de duas semanas após a última aplicação da vacina ainda era necessário. Segundo a Casa Civil, a exigência não foi derrubada.

Assim, podem entrar em estádios apenas aqueles torcedores vacinados com a segunda dose há, pelo menos, 14 dias, incluindo os adolescentes (a partir de 12 anos). O mesmo vale para demais eventos sociais.

Liberações

Neste sábado (30), o decreto liberou pista de dança em eventos, "desde que seja em espaço reservado, acessível apenas para maiores de 12 anos, com esquema vacinal completo e que estejam utilizando máscara".

Os participantes deverão comprovar a conclusão do esquema vacinal (duas doses ou dose única tomadas há pelo menos 14 dias).

O texto também prevê a autorização para demais eventos de forma gradual, englobando quatro etapas. Veja abaixo como ficará.

1ª fase

Prevista para início na segunda-feira (1º) e deve durar até o dia 15 de novembro, capacidade permitida será de 500 pessoas em ambiente fechado e 800 para lugares abertos, com duração máxima de 7 horas e 10 lugares por mesa.

2ª fase

Prevista para ocorrer de 16 a 30 de novembro, a capacidade avançará para 1.200 pessoas em ambiente fechado e 2.000 em lugares abertos, ainda com duração de 7 horas e 10 pessoas por mesa.

3ª fase

Prevista para a primeira quinzena de dezembro, serão 2.000 pessoas em lugares fechados e até 3.000 em lugares abertos, com horário de duração máximo de 8 horas e até 12 pessoas por mesa.

4ª fase

O Governo do Estado prevê, entre 16 e 31 de dezembro, 2,5 mil pessoas em ambientes fechados e até 5 mil em lugares abertos, 8 horas de duração e até 14 pessoas por mesa.

O que vale a partir de segunda-feira (1º/11):

Ampliação da capacidade de público nos estádios de futebol para 80%, com exigência do esquema vacinal completo (no mínimo 14 dias após tomar duas doses ou dose única);

Ampliação da capacidade dos eventos sociais para 500 pessoas em locais fechados e 800 pessoas em espaços abertos, com exigência de esquema vacinal completo para maiores de 12 anos.

Pista de dança liberada em eventos sociais desde que seja em espaço reservado, acessível apenas por maiores de 12 anos, com esquema vacinal completo, e que estejam utilizando máscara.

Restaurantes continuam autorizados a funcionar até as 3 horas;

Cinemas, shopping, lojas de rua seguem liberados a receber até 80% da capacidade;

Eventos esportivos profissionais têm até 50% da capacidade de público em locais abertos e fechados;

Igrejas podem funcionar com total capacidade.