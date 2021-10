Liberação gradual de eventos pode favorecer festas de fim ano no Ceará, avaliam setores da Economia

A decisão do Governo do Ceará de liberar de forma escalonada, por meio de 4 fases, os eventos no Estado foi avaliada de forma positiva por setores da Economia do Estado. Os representantes acreditam que, al[em de ser uma maneira mais segura de seguir com o retorno, pode favorecer as festas de fim de ano.

A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) decreta um faseamento, que deve ocorrer a partir dessa segunda-feira (1º) até 31 de dezembro, prevendo as festas com até 5.000 pessoas na última etapa da flexibilização

O empresário Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, avaliou como “criativa e inteligente” o fato de a ampliação da capacidade dos eventos ter sido estipulada por fases. “Achei muito interessante. Nós estávamos precisando disso, dessa sinalização de retomada da economia”, iniciou Assis.