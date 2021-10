Interior do Ceará tem menos de 50% da população completamente imunizada contra a Covid-19

O Ceará já imunizou completamente, ou seja com duas doses (D2) ou dose única (DU), mais de 4,7 milhões de pessoas contra a Covid-19, o que representa quase 53% dos cearenses. No entanto, quando observadas separadamente as populações residentes no interior do Estado e na Região Metropolitana de Fortaleza, o índice apresenta disparidades. Enquanto na RMF há 56,19% de totalmente imunizados, no Interior são 49,45%. Menos da metade.

A porcentagem considera a população geral do Estado, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 9,2 milhões. Os imunizados com a D1 são 69,92% no Estado (quase de 6,5 milhões de pessoas).