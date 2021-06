Ex-esposa de Eduardo Pazuello procura CPI da Covid para depor, diz colunista

A ex-esposa de Eduardo Pazuello , identificada apenas como Andréa, se ofereceu para depor na CPI da Covid . A mulher teria enviado um e-mail listando os assuntos que poderia abordar em um eventual depoimento à comissão sobre ações protagonizadas pelo ex-marido. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Conforme o colunista, é provável que a decisão final sobre a convocação de Andréa aconteça após uma conversa pessoal entre ela e o senador presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM). A mulher mora em Manaus, Amazonas, mesmo estado que o parlamentar.

Atualmente, Pazuello ocupa o cargo secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, vinculada à Presidência da República. No entanto, entre e maio de 2020 e março de 2021 ocupou a vaga de ministro da Saúde e atuou no combate à pandemia da Covid-19. O militar é investigado pela CPI.

Pazuello na CPI

O ex-ministro da Saúde já participou de dois dias de oitivas na comissão. Munido de um habeas corpus expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que lhe dava o direito de permanecer em silêncio, caso entendesse que poderia criar provas contra si mesmo, o general respondeu às perguntas dos parlamentares.

No primeiro depoimento, em 19 de maio, Pazuello falou sobre tratativas de vacinas, estrutura administrativa do Ministério da Saúde, possíveis intervenções do presidente Jair Bolsonaro, filhos e aliados em suas decisões, recomendações de tratamento precoce, crise de abastecimento de oxigênio em Manaus, entre outros assuntos relativos à pandemia.

No entanto, a sessão foi suspensa no fim da tarde pelo presidente da CPI, Omar Aziz. O motivo, segundo ele disse em uma postagem nas redes sociais, foi início da sessão plenária do Senado. No entanto, cogitou-se que a sessão foi suspensa após o ex-ministro sofrer um mal súbito. Pazuello sofreu de síndrome vasovagal, que é uma perda de consciência momentânea, precisando ser atendido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico. Ser Saúde O que é síndrome vasovagal, que teria causado mal-estar em Eduardo Pazuello