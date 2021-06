CPI da Covid divulga lista de testemunhas que passarão para condição de investigadas

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), divulgou, nesta sexta-feira (18), a lista com autoridades que passarão da condição de testemunhas para investigados na comissão. Entre os nomes estão o do ministro da Saúde Marcelo Queiroga e o da secretária da pasta Mayra Pinheiro.

"Nós tomamos como critério, para a definição da relação dos investigados, o fato de já terem prestado depoimento à comissão parlamentar de inquérito", justificou o parlamentar em entrevista coletiva.

Na prática, passar da condição de testemunha para investigado permite que o atual ministro e os demais tenham acessos aos documentos da comissão, além de sinalizar que a CPI já levantou provas e indícios para responsabilizar a atuação dessas pessoas na pandemia. Por outro lado, em um possível novo depoimento, um investigado pode optar por não falar no colegiado.

A CPI recebeu documentos do Itamaraty mostrando que Queiroga se comunicou com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e defendeu em abril o tratamento precoce contra a doença.

Calheiros destacou a reclassificação da condição do ministro Queiroga que, segundo ele, teve uma participação "pífia, ridícula" na CPI. O médico foi ouvido no plenário do Senado Federal em duas ocasiões diferentes: a primeira em maio; e a segunda no início deste mês de junho.

O relator também afirmou que ministro da Saúde levou um "puxão de orelha" da OMS ao ter cobrado agilidade no envio de vacinas ao Brasil após, no ano passado, ter atrasado os pedidos do imunizante e optado por comprar vacinas apenas para 10% da população do Brasil no consórcio Covax Facility, quando era permitida a opção pela compra de imunizantes para atender 20% ou até 50% da população brasileira.

Integrantes do suposto "gabinete paralelo" que assessora o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia também são alvos da CPI.

Na mesma entrevista, o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), informou que a CPI retirou a classificação sigilosa dada a 2.200 documentos recebidos. Segundo ele, imprensa e sociedade terão acesso às informações.

Autoridades investigadas pela CPI

Ao todo, 14 pessoas convocadas pela CPI deixam a situação de testemunha e passarão a ser tratadas como investigadas. São elas: