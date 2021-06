Saiba quem é Elcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde que usava "faca na caveira"

O coronel da reserva do Exército Antônio Elcio Franco Filho presta depoimento na CPI da Covid-19 no Senado Federal, nesta quarta-feira (9). O militar atuou como o segundo no comando do Ministério da Saúde entre junho de 2020 e março de 2021, período em que o general Eduardo Pazuello comandava a pasta.

Elcio Franco ocupou o cargo de secretário-executivo, sendo responsável pelos principais atos do órgão no enfrentamento à pandemia, como negociações para compras de vacinas.

Atualmente, ele exerce a função de assessor especial da Casa Civil da Presidência da República.

O período em que trabalhou no Ministério da Saúde não foi a primeira vez que o militar atuou no gerenciamento da saúde pública. Em 2019, por quatro meses, ele assumiu a função de secretário de Estado da Saúde de Roraima.

Antes disso, ainda no Estado do Norte, atuou na Operação Acolhida de refugiados venezuelanos em Boa Vista. Franco entrou para a reserva do Exército em março do ano passado, após 39 anos de serviço militar.

"Faca na caveira"

Em junho de 2020, um broche com um símbolo de um crânio atravessado por uma faca usado pelo militar causou polêmica.

Ele apareceu com o adereço no terno durante entrevista coletiva à imprensa, na época para esclarecer sobre a metodologia utilizada no registro de óbitos por Covid-19 no país.

Legenda: Em junho de 2020, um broche usado pelo então secretário executivo do Ministério da Saúde, contendo um crânio atravessado por uma faca, gerou polêmica em coletiva de imprensa Foto: Júlio Nascimento - 25.mai.2020/Presidência da República

O momento foi considerado inoportuno, diante do alto número de mortes registradas. Nesta quarta-feira (9), ele evitou aparecer na sessão da CPI com o símbolo e trocou por um broche contendo apenas um punhal.

A faca na caveira, no entanto, faz relação à carreira militar do ex-secretário, já que a imagem é utilizada pelas forças especiais no exército.