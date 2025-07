Eduardo Bolsonaro ironiza Moraes e alfineta Mourão: 'Quem entende de soberania é ele'

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou suas redes sociais neste sábado (19/7) para alfinetar o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Após críticas do ex-vice-presidente sobre a atuação do parlamentar nos Estados Unidos e as atitudes do presidente norte-americano Donald Trump, o filho de Bolsonaro postou uma foto dele, quando era vice-presidente, ao lado de um embaixador chinês.

Ele escreveu: “Neste mesmo período eu tive o recorde de 2 declarações oficiais, com ameaças veladas, da embaixada da China contra mim, devido a opiniões que fiz nas redes sociais. Neste tempo o então vice-presidente Mourão nada fez. Vai ver o errado sou eu e quem sabe de soberania é ele”, escreveu.

O post é uma resposta a Mourão que postou que via a atuação de Eduardo e de Trump de forma crítica. “Eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso”, argumentou.

Eduardo agradeceu Donald Trump pelas sanções impostas ao Brasil. Após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de operação da Polícia Federal e ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nas redes sociais que mandou suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus aliados na Corte e de familiares próximos de todos eles.

"Memes matam"

O deputado federal licenciado não poupou acidez em comentários contra Alexandre de Moraes. Ele ironizou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de incluir, no inquérito contra ele, entrevistas e postagens sobre as medidas restritivas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes apontou que, após as medidas impostas ao ex-presidente, Eduardo intensificou os ataques ao STF. Por isso, o ministro determinou que publicações do deputado fossem incorporadas ao inquérito que o investiga.

“Vocês viram algo criminoso neste tweet que estou dando RT? Pois é, Moraes viu aí um ataque à democracia e juntou no inquérito que ele abriu contra mim pedindo +12 anos de cadeia. Cuidado, memes matam…”, escreveu o parlamentar.