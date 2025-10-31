Vendas da Mega da Virada 2025 começam neste sábado (1º); saiba como jogar

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A partir deste sábado (1º), os sortudos de todo o Brasil já podem registrar as apostas na Mega da Virada 2025. Esperada o ano inteiro, a premiação tem valor estimado de R$ 800 milhões, mas pode chegar a R$ 1 bilhão. Se acontecer, será o maior prêmio da história do Brasil.

O sorteio acontecerá no dia 31 de dezembro.

Neste primeiro momento, a Caixa anunciou o início das vendas paralelas. Neste período, a comercialização dos bilhetes acontece simultaneamente à dos sorteios regulares da Mega-Sena. As vendas exclusivas da Mega da Virada 2025 começam em 21 de dezembro.

O aumento considerável no valor da premiação tem relação com uma mudança no rateio do sorteio anunciada pela Caixa em julho. A porcentagem distribuída passou de 62% para 90%.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA?

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br. A aposta padrão consiste em marcar 6 números dentre 60 disponíveis, mas em outras modalidades é possível escolher mais números e de outras formas.

A Mega da Virada não acumula. O prêmio vai para o apostador (ou os apostadores) que acertar os seis números sorteados. Caso ninguém acerte a sequência de 6 números, também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Em 2024, o prêmio atingiu um valor recorde e foi dividido entre oito apostadores que acertaram os seis números. Os sortudos dividiram um prêmio de R$ 635.486.165,38. A sequência premiada em 2024 foi: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57

Como jogar online?

Maiores de 18 anos podem apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o valor máximo aceito é de R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.

O apostador pode escolher a quantidade de números ou deixar que o sistema selecione aleatoriamente. Também é possível utilizar sites que geram a sequência aleatoriamente.

TIPOS DE APOSTAS DISPONÍVEIS

As chances de ganhar a Mega da Virada são diferentes a depender do tipo e valor da aposta. Para os que apostam o valor mínimo de R$ 6, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Já para quem faz o jogo com 20 números, que custa R$ 232 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.

Confira os tipos de apostas:

Aposta simples: na modalidade mais comum, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta conforme a quantidade de algarismos selecionados.

na modalidade mais comum, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta conforme a quantidade de algarismos selecionados. Surpresinha: nessa categoria, o apostador deixa o sistema da Mega-Sena gerar aleatoriamente os números da sua aposta. A surpresinha pode ser escolhida tanto em lotéricas quanto pelo aplicativo ou site das Loterias Caixa.

nessa categoria, o apostador deixa o sistema da Mega-Sena gerar aleatoriamente os números da sua aposta. A surpresinha pode ser escolhida tanto em lotéricas quanto pelo aplicativo ou site das Loterias Caixa. Teimosinha: nessa modalidade, o apostador escolhe os números da sorte e concorre com a mesma combinação por vários sorteios seguidos. Basta marcar a sequência e escolher por quantos concursos deseja concorrer com a mesma aposta.

nessa modalidade, o apostador escolhe os números da sorte e concorre com a mesma combinação por vários sorteios seguidos. Basta marcar a sequência e escolher por quantos concursos deseja concorrer com a mesma aposta. Bolão: para aumentar as chances de conquistar o prêmio, muitos escolhem o bolão. Para isso, é preciso formar um grupo com amigos ou familiares, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer casa lotérica. Em caso de premiação, é possível resgatar a sua parte do prêmio separadamente.

NÚMEROS MAIS SORTEADOS NA MEGA DA VIRADA

Veja as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada:

10: cinco vezes

5 e 33: quatro vezes

03, 20, 34, 36, 41, 56 e 58: três vezes

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53: duas vezes

Quais os números nunca sorteados?

7, 8, 9, 13, 26, 28, 39, 44, 54, 59 e 60

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

