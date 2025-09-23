Veja as loterias acumuladas desta quinta (23/09) e os prêmios dos próximos sorteios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Na noite desta terça-feira (23), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 54 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Lotofácil: R$ 5 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (24);

Timemania: R$ 27,5 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (25);

Dia de Sorte: R$ 1,6 milhão; próximo sorteio na quinta-feira (25);

Mega-Sena: R$ 54 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (25).

Veja também Negócios Rede Accor negocia primeira conversão de hotel no Ceará Negócios Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil Negócios Investimento em esgotamento sanitário aumenta renda e produtividade no Ceará: 'Vivíamos doentes'

Como apostar na Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte:

Dia de Sorte: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.