Nascida e criada em Maranguape, há 39 anos Veriana Batista da Silva saiu de uma casa no 'pé da serra' para um sobrado na rua Irmã Irene. Foi lá que deu luz a seus quatro filhos e viu a família crescer, com a chegada de netos. Mas foi só em 2025 que realizou o sonho, que também foi de sua mãe e avó, de dar adeus ao esgoto a céu aberto.

"São mais de 30 anos de luta. Familiares que buscavam a prefeitura e lutavam infelizmente não estão mais aqui para ver. Mas hoje eu estou vendo, graças a Deus, a maravilha que ficou. É muita alegria", lembra.

O chão de ‘terra batida’, as poças de esgoto se formando em frente às casas e o meu-cheiro impediam que a lanchonete montada na calçada da residência operasse de forma adequada.

“Eu tentava limpar todo dia em frente, mas não tinha o que fazer. O pessoal da rua comprava e pessoas vinham de outros bairros para cá também. O pessoal era discreto, não reclamava do cheiro, talvez tivesse vergonha. Mas lanchava e logo ia embora”, lembra.

Legenda: Moradores da Rua Irmã Irene, em Maranguape, reivindicaram acesso ao esgotamento sanitário por décadas Foto: Fabiane de Paula

A casa de Veriana contava com uma fossa artesanal, que precisava ser coletada a cada dois meses, por cerca de R$ 180. Em boa parte da vizinhança, a situação era ainda pior: o esgoto era descartado diretamente na rua.

“No inverno, quando chovia muito, ficavam poças de lama horríveis. E no verão, era muita poeira, muita mesmo. As crianças viviam doentes e até os adultos mesmo. Eu passei uma temporada muito doente”, conta.

O saneamento da rua era uma demanda antiga, cobrada pela vizinhança em todas as campanhas políticas municipais. Quando receberam a notícia da chegada das obras à região, a empreendedora já sabia que o seu dia a dia mudaria para melhor.

As donas de casa passavam o dia todo com a vassoura na mão, lavando tudo. Hoje é tudo mais tranquilo, as pessoas sentam nas calçadas, ficam mais próximas. Com certeza daqui para frente podem surgir mais negócios, a rua tá muito boa. Veriana Batista da Silva Moradora de Maranguape

As transformações que ocorrem a partir do acesso às redes de esgoto mostram que o esgotamento sanitário não é uma mera questão de infraestrutura das cidades, mas um determinante direto de dignidade humana e justiça social, destaca Luana Viana, doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará.

A especialista destaca que o maior desafio da universalização da cobertura está na expansão em áreas urbanas de alta densidade populacional, como a Região Metropolitana de Fortaleza.

“Fortaleza tem mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à rede de esgoto, concentradas principalmente em bairros da zona oeste e periferias”, destaca. Nas zonas rurais e pequenas comunidades, a utilização de soluções de esgotamento rudimentares também trava o desenvolvimento.

Legenda: Com acesso ao esgotamento, Veriane prepara alimentos na própria casa com mais higiene Foto: Fabiane de Paula

Atualmente, a cobertura da rede de esgoto no Ceará é de 44%. Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte estão entre as 40 piores cidades no ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil, que analisa a cobertura de água e esgoto nas cidades brasileiros.

Para ampliar o acesso ao esgotamento sanitário à população cearense, 24 cidades são atendidas por uma Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre a Cagece e a Ambiental Ceará. As obras realizadas nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, como Maranguape, e do Cariri têm investimento previsto de R$ 19 bilhões em 30 anos.

O desafio ainda é grande. O objetivo é chegar à universalização da coleta de esgoto até 2033, com cobertura para pelo menos 90% da população cearense, conforme metas definidas pelo Marco Legal do Saneamento.

André Bicca, diretor-presidente da Ambiental Ceará, destaca que a parceria vê a expansão do esgotamento sanitário como uma ferramenta para reduzir a vulnerabilidade, contribuindo para oportunidades de crescimento da população.

“Desde que iniciou a operação, em 2023, a Ambiental Ceará tem priorizado intervenções em áreas com maior adensamento populacional e, também, territórios mais sensíveis, para promover, quanto antes, os benefícios associados ao esgotamento sanitário”, aponta.

Por meio da operação do esgoto, a empresa busca contribuir com a melhoria dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios.

LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO É INVESTIMENTO A LONGO PRAZO

A culinária sempre esteve presente na vida da família das irmãs Ana Cláudia de Sousa e Regiane Rodrigues de Sousa. Durante a infância, viram a mãe trabalhar como cozinheira em casas, restaurantes e em um carrinho montado em uma praça.

Agora, as irmãs comandam o próprio negócio de pratinho cearense, na calçada de casa, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. Mas isso só é possível porque a rua Coelho Neto, onde moram, agora tem acesso à água tratada e coleta de esgoto.

“Não tinha nada disso, não tinha calçamento. Aqui era uma lagoa, então todos os anos tinha alagamento. Quando veio o saneamento básico, ficou muito mais acessível”, conta Ana Claudia.

O mau cheiro também era um empecilho que vinha em mente para vender alimentos na rua. Hoje, o que se destaca é o aroma de vatapá, baião de dois e creme de galinha. Nas tardes de quarta-feira a domingo, as irmãs montam mesas em frente à residência e atendem clientes até a produção feita diariamente acabar.

Legenda: Ana Cláudia de Sousa e Regiane Rodrigues de Sousa se inspiraram na mãe para montar próprio negócio Foto: Ismael Soares

Além do pratinho, que foi desenvolvido após as duas participarem do Programa Mãos e Obras, realizado em parceria com a Ambiental Ceará e o Senai, o negócio vende bolos e espetinhos. O sucesso do negócio permitiu melhorar as condições de vida de toda a família.

“Eu estava desempregada. Está sendo muito bom trabalhar com o próprio negócio. A gente pode ajudar um amigo ou outro, engajar a nossa família. É um dom, nós gostamos de fazer comida, então é muito prazeroso”, lembra Regiane.

“Fizemos melhorias aqui na casa. Antes, fazíamos tudo no fogão da minha mãe. Agora, compramos um fogão maior. Em breve, não vamos ficar mais aqui na casa da minha mãe. Vamos alugar um ponto na esquina”, celebra Ana Claudia.

A ligação da casa à rede teria sido um investimento com retorno rápido, mas não foi necessário que a família pagasse nada. A ligação domiciliar é feita de forma gratuita durante a execução de obras de ampliação da cobertura de esgotamento sanitário.

Legenda: Irmãs servem pratinho, lanches e sobremesas em negócio montado em frente a casa Foto: Ismael Soares

Para intervenções na estrutura de encanação interna dos imóveis, a companhia garante o serviço sem custo para famílias de baixa renda, a partir de um cadastro socioeconômico.

Bruno Ledo, professor de economia da USP, avalia que a concessão da gratuidade é fundamental para famílias em vulnerabilidade, que veem os desdobramentos do acesso ao serviço de forma mais intensa.

"A saúde aumenta o desempenho escolar das crianças, melhora a qualidade de vida, a produtuvidade no trabalho, a renda, e assim por diante", explica.

Tanto o custo fixo, para quem precisa pagar pelas obras de ligação, quanto os valores variáveis que incidem na conta de água são considerados baixos, levando em conta as consequências do esgotamento, segundo Bruno Ledo.

"A tarifa média de água no estado do Ceará é cerca de R$ 18 por m³ de esgoto. São mil litros de esgoto, o que daria menos de um centavo por litro de esgoto tratado. O valor variável é relativamente baixo. Você imaginar a quantidade de esgoto e de água dentro desse valor, o custo variável vale muito esse investimento no saneamento", avalia.

ACESSO AO ESGOTO LEVA A AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

Seja com um negócio próprio ou em um emprego formal, quem mora em uma casa coberta pela rede de esgotamento tem um rendimento maior.

O acesso ao tratamento de esgoto permite que moradores de uma região aumentem os ganhos a partir da melhoria da produtividade, destaca Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil.

“Quem tem acesso ao saneamento no Ceará ganha em média R$ 2.064, quem não tem ganha em média R$ 1.584. A escolaridade média também aumenta. Quem tem acesso ao saneamento estuda em média 8,6 anos, quem não tem é de 6,8 anos. Estamos falando de um futuro mais digno, de melhor perspectiva de vida”, aponta.

Um levantamento do Trata Brasil aponta que o Ceará deve acumular R$ 36 bilhões em benefícios sociais até 2040 a partir da ampliação da cobertura de esgotamento sanitário.

O aumento de produtividade da força de trabalho deve somar R$ 16,2 bilhões. A valorização imobiliária deve gerar R$ 2,1 bilhões em ganhos, enquanto a renda de atividades de turismo deve aumentar R$ 3,7 bilhões.

Além dos impactos econômicos indiretos, a população vê reflexos imediatos na saúde a partir do tratamento do esgoto. Segundo levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU), 80% das doenças e mortes em países em desenvolvimento estão associadas à falta de saneamento.

O Ceará registra 1.709 internações a cada 10 mil habitantes por doenças de veiculação hídrica, como diarreia, cólera, leptospirose e dengue. A falta de saneamento também contribui para a difusão de doenças respiratórias.

“Quando a gente coleta o esgoto, leva para uma estação de tratamento, trata esse esgoto e devolve esse influente tratado para o meio ambiente, a gente deixa de lançar esse esgoto bruto na natureza. Então a gente deixa de poluir os nossos rios e mares, há um benefício ambiental, de regeneração de toda a fauna e flora”, complementa Luana Pretto.