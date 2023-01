Usar transporte por aplicativo ou carro próprio? Veja simulações e qual a melhor forma de economizar

Além da busca pela mobilidade sustentável, a economia é uma razão para repensar a aquisição de um carro em 2023. Para se ter ideia, no Ceará, é possível reduzir quase R$ 2 mil do orçamento mensal ao trocar o veículo próprio pelo transporte de aplicativo, conforme levantamento do Sua Carteira, projeto do Diário do Nordeste que mostra como economizar em produtos e serviços.

Para o cálculo, foram contabilizadas as despesas com combustível, financiamento, seguro e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O modelo escolhido para a comparação foi o Fiat Mobi, um dos mais vendidos no Ceará.

A rotina representada considerou 20 dias úteis, sendo 20 quilômetros percorridos por dia (de segunda a sexta-feira). Em relação ao consumo de combustível, contabilizou-se um litro para cada 12,7 km. Para o financiamento, considerou-se uma entrada de R$ 31.695, sendo o restante em 60 parcelas de R$ 924,74.

Na simulação desse cenário, os gastos com um carro financiado chegam R$ 2.781,26. Por outro lado, circular a mesma quilometragem em um veículo de aplicativo custa R$ 844 por mês (R$ 42,20 por dia). Nesse cenário, portanto, o trabalhador economizaria, mensalmente, R$ 1.937.

Para chegar ao valor do transporte por app, somou-se o preço base e por minuto rodado. Deve-se ponderar que as tarifas dessa modalidade são dinâmicas.

A redução também é alta em casos de veículos já quitados, que demandam custo mensal de R$ 1.856. Ou seja, R$ 1 mil mais caro do que pedir um transporte pelo app.

A economista e especialista em finanças, Juliana Barbosa, pondera, contudo, que o custo financeiro não é o único fator a ser considerado antes de tomar a decisão.

“Se formos analisar somente os valores, utilizar transporte de aplicativo sai mais em conta, mas é preciso levar em consideração que o carro é um bem. Ao fim do financiamento, você terá um valor agregado, sem contar com o fator de segurança e de conforto ao dirigir o próprio veículo”, observa.

Ela acrescenta que situação econômica determinará se a pessoa pode ou não ter um automóvel nessa fase da vida, além da possibilidade de escolha.

“O mais importante é ter um planejamento financeiro e um orçamento montado com os valores para cada tipo de gasto. Seja tendo um carro, utilizando app, metrô ou ônibus”, enumera.

Como economizar com o carro próprio?

Para a rotina de algumas famílias, o uso do carro é indispensável. A economista e especialista em finanças, Juliana Barbosa, explica que, nesses casos, a escolha do modelo será crucial.

"O tipo de veículo vai ditar os outros gastos, como seguro, IPVA, manutenção e até mesmo o combustível. Dependendo do automóvel, o consumo de gasolina pode ser maior", frisa.

A economista lista as seguintes dicas para economizar:

Se possível, evite dirigir em horário de grande fluxo. O engarrafamento irá consumir mais combustível;

Fique atento ao período de revisão do carro para não perder a garantia;

Ser um condutor prudente, evitando infrações de trânsito e acidentes, ajuda a conseguir uma boa classe de bônus no seguro.

Veja quanto será o IPVA dos modelos mais vendidos no Ceará:

Modelo Imposto 2022 Imposto 2023 Reajuste CHEV/ONIX 10MT LT1 R$ 1.357,05 R$ 1.540,55 14% CHEV/ONIX PLUS 10TAT LT1 R$ 2.533,32 R$ 2.393,16 -6% HYUNDAI/CRETA1TA LIMITED R$ 3.266,91 R$ 3.336,54 2% JEEP/COMPASS LIMITED S R$ 5.890,17 R$ 5.808,72 -1% CHEV/TRACKER T R$ 2.787,72 R$ 3.041,70 9% RENAULT/KWID INTENS 10MT R$ 1.181,88 R$ 1.298,98 10% FIAT/MOBI LIKE R$ 1.224,43 R$ 1.326,00 8% HYUNDAI/HB20 10M SENSE R$ 1.357,85 R$ 1.487,35 10% FIAT/PULSE MT R$ 2.022,36 R$ 2.265,60 12% VW/GOL 1.0L MC4 R$ 1.306,98 R$ 1.374,43 5%

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil