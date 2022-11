Quanto custa um carro por assinatura em Fortaleza?

O número de assinaturas de veículos subiu de 91 mil para 106 mil no Brasil, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla). O crescimento, de 16,4%, foi registrado até setembro deste ano ante o acumulado de 2021.

Os dados da entidade, contudo, não contemplam recorte regional. Mas o setor no Ceará aponta ter ganhado fôlego e já projeta crescimento para 2023.

Neste modelo, em vez de adquirir um automóvel próprio, a pessoa o aluga por um, dois ou até três anos. Ao fim do contrato, pode renovar a assinatura para ter outro carro novo. O serviço inclui as despesas com manutenção, seguro e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Preços do serviço em Fortaleza

Na Newland, é possível assinar um Toyota Yaris HB CVT 0 Km com franquia de 1.000 km/mês por um ano com parcelas de R$ 1.888 para pessoa jurídica. O carro já sai emplacado e com seguro sem custos adicionais.

Também não há necessidade de pagamento das revisões programadas. O serviço por assinatura consiste no contrato de locação de um até três anos. Além das parcelas, o cliente paga apenas o combustível que usar. Há planos de toda a linha Toyota.

Os consumidores devem comparerecer a uma concessionária Toyota, onde tem o espaço "Kinto Share". Para realizar a assinatura, há profissionais especialistas para atender pessoa físicas e jurídcas.

Na Localiza Meoo, os valores partem de e R$ 1.629,00, pondendo varia de acordo com a categoria do carro, prazo de contrato e quilometragem escolhida pelo cliente.

Os planos são de 24 a 48 meses. Segundo a empresa, quanto maior o prazo do contrato e menor a quilometragem, mais barato será o valor mensal da assinatura.

Para contratar, basta o cliente entrar em contato pelo site, e-mail, WhatsApp ou telefone, selecionar o carro de sua preferência, a quilometragem e duração do contrato. Recebe, então, a proposta constando os serviços oferecidos, informações do carro e valores.

Crescimento de contratos e fidelização

O gerente geral de Mobilidade e Vendas Corporativas da Newland Mobility, Evâner Bertolini, conta que os contratos dispararam mais de 300% no acumulado deste ano até setembro.

A empresa é parceira da Kinto, companhia global da Toyota para locação. “A demanda vem crescendo fortemente na medida que os consumidores passam a conhecer as facilidades e benefícios do carro por assinatura”, avalia.

“Os clientes que buscam maiores vantagens e praticidade vêm aderindo a essa nova modalidade para ter um Toyota 0 km. Além de pessoas físicas, profissionais liberais, empresários, grandes empresas de frota e até órgãos governamentais estão adquirindo veículos assinados”, lista.

Bertolini acrescenta acreditar que a curva de crescimento está em forte ascensão no Estado, considerando o volume de renovação das assinaturas dos cearenses, totalizando 95% de permanência no serviço.

“Ou seja, quem aderiu à assinatura aprovou e permaneceu com o mesmo carro e até trocam por um novo 0 km”, observa.

O diretor da Localiza Meoo, Glauco Zebral, diz que o transporte por assinatura "está em alta no País, inclusive no Ceará, por ser uma tendência de mobilidade que o consumidor passou a enxergar como serviço por oferecer mais flexibilidade, conforto e praticidade”.

A empresa, contudo, não divulga dados segmentados por ser de capital aberto.

No segundo trimestre de 2022, a divisão da Localiza dedicada à Gestão de Frotas atingiu maior nível de venda trimestral, especialmente no Localiza Meoo, com mais de 20 mil veículos pedidos em processo de fabricação pelas montadoras, segundo a companhia.

O que esperar do setor para 2023?

Para o presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), Marco Aurélio Nazaré, a tendência é que a participação do carro por assinatura “venha até a dobrar no médio prazo, já que, apesar de ser uma modalidade recente, veio para ficar”.

Segundo ele, um dos fatores que têm colaborado para o interesse crescente é a “mudança de comportamento em relação ao transporte e à mobilidade, causada pela Covid-19”.

Para Nazaré, essa modalidade de aluguel está se consolidando de maneira semelhante a outros serviços do gênero, a exemplo do streaming, que conquistou o mercado audiovisual de filmes e seriados.

Experiência

Legenda: Consumidor relata experiência com assinatura de carro Foto: Fabiane de Paula /SVM

O empresário Aurélio Santana, de 55 anos, ia comprar um carro para o trabalho, no início da pandemia, em 2020, mas não encontrou condições vantajosas naquela época. Após avaliar as possibilidades, decidiu pela assinatura.

"O que eu daria de entrada num carro, investi em mercadoria para o meu negócio. Se eu tivesse comprado, depois que vendesse, no futuro, teria a depreciação do veículo e não lucraria", calcula.

"Considerando esse valor de entrada, economizei R$ 30 mil. Depois, assinei outros dois carros para a empresa", conta.

Aurélio pondera que o serviço é vantajoso para a realidade do negócio dele, mas que, para o uso do veículo a passeio, é necessário avaliar as necessidades de cada um.

