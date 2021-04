Modelo de carros por assinatura desponta em Fortaleza; saiba como funciona

Para quem não planeja comprar um automóvel e ter de lidar com as despesas como emplacamento, revisão, manutenção e IPVA, contratos de carros por assinatura são uma alternativa que começa a despontar em Fortaleza. A promessa é de comodidade, segurança de um carro 0 km e flexibilidade para quem deseja trocar o modelo com frequência.

Pelo menos uma concessionária e duas locadoras de carro de Fortaleza já incorporaram o serviço. O contrato pode ser fechado com pessoa física ou jurídica, por um período mínimo de um mês e máximo de quatro anos de contrato, a depender da empresa.

Quanto custa por mês?

O valor mínimo mensal de um contrato por assinatura está na faixa de R$ 1.500 por mês para carros populares, geralmente da categoria “econômicos”, que inclui modelos como Fiat Mobi e Onix Hatch. Para luxuosos, com carros automáticos e elétricos, a franquia mensal sai em torno de R$ 4 mil.

Na aquisição dos planos, o cliente deve escolher a categoria do veículo e a franquia de quilômetros mensal, componentes que interferem no valor final do serviço.

A vantagem do modelo de assinatura é livrar o cliente do compromisso com a documentação e manutenção do veículo, além dos prejuízos com depreciação do carro.

Categorias dos veículos e franquias de quilometragem

Os carros por assinatura da Localiza Meoo, por exemplo, são oferecidos em seis categorias de veículos – econômico, intermediário, executivo, SUV, utilitário e premium.

Os planos variam de 24 a 48 meses e a franquia de quilometragem vai até 3.000 km por mês, podendo chegar a 4.500 km em alguns casos.

Licenciamento, emplacamento, seguro e IPVA estão inclusos. Há ainda proteção contra furtos e roubos e manutenção mecânica.

Somente carros 0km

Uma das principais diferenças entre o aluguel de carro e o contrato por assinatura é que o novo modelo de aquisição oferece apenas carros 0 km. Ao comparar o valor de uma diária de aluguel com o valor de contrato por assinatura, a depender do período pretendido pelo cliente, a segunda opção pode sair mais em conta.

Lançamento neste mês

O Grupo Newland tem previsão para lançar carros por assinatura este mês nas lojas Newsedan Jeep em Fortaleza e também em João Pessoa, na Paraíba.

As condições serão as mesmas já utilizadas no pacote “Kinto One”, da Newland Toyota, serviço de terceirização e aluguel de frota para empresas, com contratos de 12 a 36 meses.

Foto: Divulgação

Porém, os carros por assinatura da Newsedan Jeep também poderão ser contratados por pessoa física. Além disso, no caso do “Kinto One”, clientes que possuem CNPJ podem utilizar o serviço contratando apenas um veículo, ou seja, na prática, seria como uma aquisição de carro por assinatura para pessoa física.

Para o gestor de mobilidade da Newland, André Fiuza, o mercado está demonstrado uma mudança de comportamento de alguns consumidores, que vêm migrando da posse do veículo para o uso.

No entanto, as vantagens do novo modelo de consumo, segundo o gestor, vão depender do perfil de cada cliente.

“É uma conta que precisa ser feita e exige um perfil mapeado. Se é um cliente que troca de carro a cada dois anos, em linhas gerais, está mais direcionado (paro modelo de assinatura). Tem a facilidade da desburocratização na hora de trocar o carro, ao renovar o contrato está sempre de carro 0 km”, analisa.