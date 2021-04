Veja tecnologias de carros de luxo que ficaram populares em modelos comuns

Painel com mais telas, luzes pelo carro e tecnologias para maiores comodismo e segurança. Esses aspectos tornavam carros de luxo distintos de outros modelos — às vezes, até parecidos com naves espaciais. No entanto, esses itens, antes tidos pelos mais abastados, agora podem ser encontrados em veículos "comuns".

Veja a seguir oito itens que atualmente podem ser encontrados em carros direcionados para o segmento mais popular.

ABS e ESP

Foto: Shutterstock

Os equipamentos, padrões em modelos de luxo ou importados, tornaram-se obrigatórios no País na última década, com os freios ABS sendo os primeiros. Eles incorporam sensores ao sistema do veículo e evitam que as rodas travem em frenagens bruscas, o que garante que o motorista mantenha o controle direcional do carro.

Já o ESP, conhecido como controle de estabilidade, ficou essencial em 2020. A solução detecta a perda de aderência do veículo, aplicando, automaticamente, pressão nos freios das rodas de modo individual, mantendo o carro sobre controle.

O dispositivo precisa estar em carros totalmente novos vendidos no Brasil desde o último ano (sem contar novas versões e reestilizações de modelos). No entanto, todos os veículos fabricados no País, inéditos ou não, precisam ter a tecnologia a partir de 2022.

Câmbio automático e Paddle Shifters

Foto: Shutterstock

Antes item de conforto, o câmbio automático caiu de vez no gosto dos motoristas brasileiros. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) indicam que a compra de modelos com esse tipo de câmbio saltou de 12% para 50% no Brasil entre 2010 e 2019.

Além disso, os Paddle Shifters — aquelas abas atrás do volante para que o motorista troque as marchas de forma manual — não são encontradas mais apenas em carros esportivos ou de Fórmula 1. Modelos compactos, como o Volkswagen Polo, já trazem os itens como opcionais ou até de série, em versões mais caras.

Cruise control adaptativo

Foto: Shutterstock

O cruise control — mais conhecido como "piloto automático" — também virou item mais comum com a popularização dos carros com câmbio automático. O item é apreciado por motoristas com dificuldades de se manter dentro dos limites de velocidade.

Já a versão aprimorada, o controle de cruzeiro adaptativo, controla a velocidade e, também, a distância para o carro à frente, o que é útil tanto em rodovias quanto no trânsito urbano. Se antes o item era exclusivo de carros de luxo, hoje pode ser encontrado em versões mais caras do Volkswagen Nivus, por exemplo, de nível intermediário.

Central multimídia

Foto: Shutterstock

Os modelos mais antigos vinham, no máximo, com um rádio no centro do painel — quem quisesse uma central multimídia precisava recorrer a modelos de marcas de acessórios. Nos últimos anos, porém, até modelos com apelo popular, como o Fiat Mobi, contam com o dispositivo entre os itens opcionais.

Tais sistemas, inclusive, não são apenas uma forma "chique" de controlar o rádio do carro: as centrais já padronizaram funções de conectividade com o celular por meio de sistemas como o Apple Carplay e o Android Auto.

Painel digital

Foto: Shutterstock

A tecnologia, já existente em modelos como os Chevrolet Monza e Kadett na década de 1980, popularizou-se nas últimas duas décadas. De lá para cá, cada vez mais modelos adotaram soluções híbridas entre mostradores analógicos e digitais — alguns chegaram a abandonar os ponteiros.

Atualmente, o painel digital está presente em versões mais recheadas de modelos da Volkswagen e tem direito até a efeitos 3D em versões intermediárias do Peugeot 208.

Luzes diurnas com LED

Foto: Shutterstock

Mesmo com afrouxamento da legislação brasileira sobre tráfego com faróis acesos, as luzes de LED diurnas chegaram a diversos modelos. O equipamento chegou a versões mais baratas de modelos como os Renault Sandero e Logan, além de outros compactos.

Frenagem autônoma

Foto: Shutterstock

Sensores que monitoram a distância entre o carro e o veículo adiante e acionam os freios de forma automática eram exclusividade de modelos de luxo, principalmente os da Volvo. Hoje, o Hyundai HB20, por exemplo, tem o aparato na versão topo de linha Evolution, com motor 1.0 turbo.

Park assist

Foto: Shutterstock

Sistemas de estacionamento pareciam ser de outro mundo antigamente. Hoje, o recurso, que ajuda motoristas a estacionarem o carro após "escanear" o espaço da vaga, são opções em modelos mais populares. No entanto, o equipamento está presente em versões mais caras, como no caso do Onix Premier.