Novo Honda Civic 2022 é revelado com alterações nos faróis e no para-choque

A 11ª geração do Honda Civic chegou sem mistérios — houve quem flagrasse o modelo na versão de produção, visto duas vezes até o mês passado. No entanto, a fabricante divulgou, nesta quarta-feira (14), a primeira imagem oficial do veículo, que será apresentado no fim do mês ao mercado americano.

Legenda: Veículo já foi flagrado sem os disfarces tradicionais até o lançamento em caminhão-cegonha. Foto: reprodução/Civic 11 Forum

O Honda Civic 2022, como era de se esperar, traz mudanças marcantes no visual, em conformidade com o conceito apresentado no fim de 2020. Assim, os faróis afilados (e de LEDs nas versões mais caras) seguem o estilo do novo Honda Accord. Já o para-choque avança mais sobre o capô do carro, um relexo das legislações mais rígidas de proteção ao pedestre.

Legenda: Faróis, mais afilados, contam com filetes de LED em algumas versões. Foto: reprodução/Civic 11 Forum

Além disso, o Civic 2022 tem novas saias laterais e lanternas, essas com filetes de LED nas versões topo de linha.

A fabricante não revelou fotos oficiais do interior do veículo nem especificações técnicas dele. No entanto, as medidas do carro serão similares às do modelo atual, cujo entre-eixos, de 2,70 metros, foi ampliado para melhorar o espaço traseiro. Os retrovisores foram do vértice da janela para as portas — a Honda adotou de vez o estilo "cupê", com corte na linha da cintura logo após a traseira.

Legenda: Provável interior do Honda 2022 mostra sistema multimídia. Foto: divulgação

O público pode esperar que o sedã exponha as novidades já mostradas no novo HR-V, com características minimalistas e sistema multimídia de até nove polegadas, com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Há possibilidade ainda de que exista uma versão híbrida, que deve disputar espaço com o Toyota Corolla.

O modelo ainda não teve chegada ao Brasil definida em razão das incertezas sobre o futuro do sedã, que pode até voltar a ser importado pela marca. Isso pode impactar diretamente o preço do carro: caso o Civic não venha da Argentina ou do México, a alíquota adicional de 35% de imposto de importação dos países que não têm acordos tributários com o Brasil pode ser recolhida. O preço, no fim, pode apertar o bolso.