Estes foram os 20 carros e motos mais vendidos do Ceará em 2022

O Ceará encerrou o ano passado com 21.149 automóveis comercializados, o que representa de 8,7% em relação a 2021, segundo dados consolidados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O dado não inclui veículos utilitários, como picapes.

O Ônix continua líder na preferência dos cearenses, com mais de 2.800 unidades vendidas ao longo de 2022, líder disparado no ranking.

Em segundo lugar, figura o Ônix Plus, versão sedã do carro mais popular do País. O SUV Creta completa o top 3 do mercado cearense. Confira a lista abaixo.

Carros mais vendidos do Ceará em 2022 (em unidades)

Ônix (GM): 2.828 Ônix Plus (GM): 2.088 Creta (Hyundai): 1.864 Compass (Jeep): 1.656 Tracker (GM): 1.637 Kwid (Renault): 1.617 Fiat Mobi: 1.387 HB20 (Hyundai): 1.186 Pulse (Fiat): 1.136 Gol (VW): 1.118 Corolla (Toyota): 1.042 Renegade (Jeep): 994 Corolla Cross (Toyota): 902 Commander (Jeep): 856 Argo (Fiat): 851 Cronos (Fiat): 835 Duster (Renault): 775 T Cross (VW): 748 Kicks (Nissan): 721 Yaris (Toyota): 551

Motos mais vendidas do Ceará em 2022 (em unidades)

CG 160 (Honda): 19.354 NXR160 (Honda): 15.711 Biz (Honda): 9.435 POP 110I (Honda): 6.112 CB 250F Twister (Honda): 1.433

