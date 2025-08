Transferência digital do Detran-CE permite compra e venda online de carros a partir desta terça (5)

A partir desta terça-feira (5), o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) iniciou a modalidade de transferência digital, que vai permitir a compra ou venda de carros online. O serviço é feito somente por meio do site oficial do Detran, e, inicialmente, vendedores e compradores deverão ser habilitados no Ceará, e o veículo deverá ter o novo formato digital de documentação.

No site do Detran-CE, os interessados vão acessar o link Transferência Digital e informar o número do CPF e o endereço de e-mail. Um código será validado e também será solicitada uma validação facial.

“Esta ferramenta virtual chega para facilitar a vida dos cearenses que desejam vender ou comprar um veículo de forma prática, com mais rapidez e segurança, além da economia, já que no procedimento atual, a comunicação de venda é feita de forma presencial”, pontuou Waldemir Catanho, superintendente do Detran-CE.

Como usar a transferência digital?

Após validar o cadastro inicial, é necessário conferir os dados do veículo e iniciar a negociação. Nesse momento, é pedido o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o código segurança que chegou no e-mail e os dados completos do comprador.

Tanto o vendedor como o comprador devem fazer suas validações faciais e confirmar o login. A etapa final começa após um clique em "adicionar serviço", para realizar o pagamento das taxas.

O agendamento da vistoria é o último passo. O comprador deverá comparecer ao posto do Detran portando o número de agendamento e um documento com foto.

Quando a vistoria for aprovada, o processo poderá ser acompanhado virtualmente pelo site da Transferência Digital. Quando tudo ficar pronto, o novo CRLVe (digital) ficará por 30 dias disponível para baixar ou imprimir.