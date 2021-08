Solar Bebidas entra com pedido para abrir capital e pode ser a 10ª empresa do Ceará na Bolsa

A Solar Bebidas S.A. deverá ser a próxima empresa cearense a abrir capital na Bolsa de Valores Brasileira, a B3. A companhia confirmou um pedido de registro de “Oferta Pública Inicial de Units” na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última quarta-feira (11).

A empresa não informou sobre potenciais investimentos e expectativa de montante levantado com o processo de IPO (Initial Public Offering, em inglês).

"A Solar Bebidas S.A. confirma que protocolou um pedido de registro de 'Oferta Pública Inicial de Units' perante a CVM em 11 de agosto de 2021. Em razão das regras e restrições aplicáveis, a empresa está impedida de fazer comentários sobre o processo. Informações adicionais sobre o processo de registro podem ser obtidas no site da CVM", diz a Solar em nota.

O processo deverá ser avaliado pela CVM. Até o momento não há prazo para o início do IPO da empresa.

Sobre a Solar

Atualmente, a Solar é segunda maior fabricante e engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, com atuação na distribuição dos produtos da marca em estados do Nordeste e Centro-Oeste.

A empresa foi fundada em 2013 como resultado da fusão entre três outras: Norsa, Renosa, e Guararapes.

Empresas cearenses na bolsa

Com a iniciativa, a Solar se junta à lista de empresas no Ceará com ações negociadas em bolsas de valores e pode ser a 10ª companhia do Estado com capital aberto.

O mercado local conta com os papéis de:

Grendene

Pague Menos

Hapvida

M. Dias Branco

Aeris

Banco do Nordeste

Enel

Arco Educação ( Nasdaq - Estados Unidos)

- Estados Unidos) Brisanet

A Brisanet foi a última empresa cearense a abrir capital. O processo foi concluído no fim de julho.