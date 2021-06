IPO da Brisanet demonstra "amadurecimento" do mercado cearense, dizem especialistas

O pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores brasileira, a B3, feito pela Brisanet nesta semana demonstra o processo de evolução e fortalecimento do mercado cearense, segundo economistas e consultores de investimentos.

Por estar inserida no setor de tecnologia e internet, a empresa poderá dar bons retornos aos investidores, mas será preciso aguardar mais informações sobre o plano de IPO para consolidar a empresa de Pereiro como um bom ativo no mercado.

Conforme o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, a entrada de mais uma empresa na B3 confirma o "amadurecimento" do mercado cearense e pode ser importante para a Brisanet conseguir executar os planos de expansão de operações no futuro.

"Mais uma empresa com processo de IPO no mercado mostra um fortalecimento da economia do Ceará e um amadurecimento do processo de gestão e governança nas empresas do Estado, que estão se planejando para a alavancagem das estruturas de forma diferente, pensando no médio e longo prazo e se tornando ativos interessantes para novos investidores", disse.

Coimbra também comentou os possíveis planos para a Brisanet após o IPO. Com a nova entrada de recursos, a empresa poderá impulsionar o projeto de expansão no Nordeste e investir na ampliação e captura de mercado na Região para consolidar a operação no segmento de internet e tecnologia.

"As empresas que já fizeram IPO têm as bases na Capital, e a Brisanet é diferente, que vem se fortalecendo a partir do Interior e já tem perspectiva de crescimento para outras regiões do País. Então esses recursos devem ser alocados nesse processo de ampliação de rede de clientes e no segundo momento pode servir para capturar mercado de outros concorrentes", explicou.

Influência de mercado

A opinião foi corroborada pelo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef), Raul Santos, que ainda projetou uma influência de mercado pela Brisanet nos próximos anos.

Segundo ele, a entrada de outra empresa cearense na Bolsa deverá estimular novos negócios a buscar essa opção de mercado, o que poderá gerar uma melhoria ainda maior no Estado. Ele enalteceu o processo de evolução em governança e controle que as empresas têm de passar para ter ações negociadas na B3.

Raul Santos vice-presidente do Ibef Isso é muito importante porque estimula outros empresários do Estado a buscar esse caminho de abrir ações em bolsa, que é um caminho que preza pela governança, por uma profissionalização do negócio, de uma expansão territorial. E ter esses grupos com sede no Estado é importante para reforçar o nosso mercado e essa visão do empreendedorismo cearense", disse.

Opção de investimentos

Raul Santos ainda comentou que, pelo setor no qual a Brisanet está inserida, comprar ações da empresa poderá ser uma boa opção de investimentos no futuro.

O vice-presidente do Ibef justificou a perspectiva pelo potencial de crescimento do segmento de tecnologia e pelo aumento da demanda pelos serviços de internet durante a pandemia.

"A Brisanet poderá ser uma boa opção de investimento porque está em um setor favorecido pela pandemia, e deve continuar sendo mesmo depois, porque temos muitas opções de desenvolvimento e espaço para crescimento", explicou.

Projeções de desempenho

Contudo, o consultor de investimentos, Thomaz Bianchi, alertou que ainda será preciso aguardar os detalhes do plano de IPO da Brisanet para mensurar o potencial de ganhos no mercado.

Entender qual o tamanho da parcela a empresa está negociando na Bolsa, bem como os últimos resultados financeiros, poderão dar noção melhor das perspectivas para a empresa.

Thomaz Bianchi consultor de investimentos Eles protocolaram o pedido do IPO, mas é preciso estar atento aos números. A empresa tem apresentado bons números, e tem uma história de trabalho sério, mas precisamos entender melhor e saber quanto dessa empresa será lançada no mercado. Isso que poderá dizer se é ou não uma boa opção, aí vamos olhar balanços e resultados para saber se o investimento estará barato ou não para o consumidor", explicou.

