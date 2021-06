Prazo para solicitar auxílio cesta básica acaba hoje; saiba como fazer

Os trabalhadores autônomos de transportes diversos e ambulantes (ver lista abaixo) que sofreram perda da renda têm até essa quinta-feira (3) para se inscreverem no programa de auxílio cesta básica, no Ceará.

As solicitações podem ser feitas através do site da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS).

O benefício de R$ 200 será pago por meio de cartão-alimentação, em duas parcelas de R$ 100. Poderão recebê-lo:

trabalhadores de transportes escolar e alternativo;

ambulantes;

feirantes;

mototaxistas;

taxistas;

motoristas de aplicativos;

bugueiros;

guias de turismo;

despachantes documentalistas.

De acordo com a SPS, 150 mil profissionais que perderam a renda devido à pandemia de Covid-19 serão beneficiados. O investimento para o programa estadual é de R$ 30 milhões.

Como realizar a inscrição

O cadastramento pode ser feito em formulário disponível no site www.sps.ce.gov.br, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Ao se inscrever, o interessado deve anexar foto do RG, comprovante de residência ou declaração; documentos que confirmem o exercício da atividade profissional, e folhas da Carteira de Trabalho (CTPS), que indiquem não haver vínculo empregatício ou outro documento que o comprove.

