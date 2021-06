Brisanet protocola pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores

A empresa cearense Brisanet, provedora de serviços de internet, protocolou, nesta quarta-feira (2), o pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores (B3). As informações são da Agência Reuters.

O documento de solicitação para o Initial Public Offering (IPO) - ou Oferta Pública Inicial - na tradução do português para o inglês, foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fundada há 22 anos, a companhia com sede na cidade de Pereiro, interior do Estado, garante ter mais de 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone (espinha dorsal) - por onde os dados dos clientes trafegam - atendendo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

A Brisanet apresenta-se como a maior do Brasil entre os provedores independentes de internet de fibra óptica. Ela atende 96 municípios do Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que atende 251 cidades da região.

Debêntures

No mês de maio deste ano, a empresa cearense foi ao mercado e emitiu debêntures incentivadas pela primeira vez na história da companhia.

A provedora de serviços de internet espera captar R$ 500 milhões e obteve uma nota de risco Rating brA+ emitida pela Standard & Poor's.

De acordo com a empresa, que classificou a avaliação de rating como "muito importante para o sucesso da operação", os recursos captados serão destinados ao projeto de expansão de rede em três estados no Nordeste. A lista inclui Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Ainda segundo a Brisanet, os clientes que moram nas regiões beneficiadas pelos investimentos deverão notar um "acesso à internet de qualidade, mais rápida e estável".

Planos de expansão

Ainda em 2021, o plano de expansão da Brisanet deverá levar os serviços da empresa aos Estados do Piauí e de Sergipe.

"A Brisanet soma mais de 674 mil assinaturas e cerca de 6 mil funcionários, onde aproximadamente 2.800 foram contratados apenas em 2020", comunicou a empresa cearense.