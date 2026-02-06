Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste

O Shopping Giga Mall, localizado no bairro Messejana, em Fortaleza, vem se consolidando como um dos principais hubs de moda atacadista do Norte e Nordeste, fortalecendo o ecossistema de moda da região ao impulsionar negócios e conectar marcas de relevância do setor.

O empreendimento reúne um mix qualificado de marcas e se beneficia de uma localização estratégica, fatores que contribuem para atrair compradores e ampliar o alcance dos lojistas. A estrutura do shopping é pensada para atender às dinâmicas específicas do mercado atacadista, aliando operações eficientes a ações constantes de marketing, relacionamento e visibilidade.

Atento às transformações do setor e às novas demandas dos compradores, o Giga Mall mantém diálogo contínuo com o mercado e acompanha tendências de consumo para adaptar serviços, comunicação e experiências oferecidas aos parceiros comerciais.

Relacionamento com o mercado atacadista

Entre as recentes ações, o shopping promoveu um lunch exclusivo no Pipo Restaurante, no dia 28 de janeiro, reunindo mais de 50 convidados em um encontro estratégico com marcas relevantes do atacado de moda do Estado. A iniciativa teve como foco fortalecer relacionamentos, estimular a troca de experiências e apresentar as estratégias de expansão e projeções para 2026 e os próximos anos.

“O encontro gerou trocas sobre projetos estruturantes do Giga Mall para o mercado atacadista, apresentação da estrutura do empreendimento e dos planejamentos estratégicos voltados ao fortalecimento e crescimento do atacado de moda no Ceará”, destaca Laura Dantas, superintendente do shopping.

Nesse contexto, o Shopping Giga Mall reafirma sua atuação como polo de moda atacadista e agente de desenvolvimento econômico e social, contribuindo para a geração de empregos, o fortalecimento do setor e a projeção de Fortaleza no cenário regional do atacado de moda.