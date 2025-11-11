Sete Sonhos Colchões lança prova de resistência valendo 10 mil reais em prêmios

O Viradão 2.0, evento que mistura entretenimento e desafio, será realizado neste sábado (15), no feriado do Dia da Proclamação da República, em Fortaleza, em uma das lojas da Sete Sonhos Colchões, localizada na Av. 13 de Maio. O evento é gratuito e reunirá 100 participantes em uma prova de resistência de até 24 horas. Os top 3 do Viradão 2.0 ganharão cama nova e prêmio em dinheiro.

As inscrições são gratuitas e estão abertas na loja Sete Sonhos e no perfil oficial da marca no Instagram (@setesonhoscolchoes). Inspirado em realities de resistência, o Viradão tem a proposta de transformar o ambiente do varejo em um espaço de interação e engajamento, aproximando a marca do público.



Segundo Gabriel Silva, CMO do Grupo dos Sonhos, a iniciativa busca fortalecer a conexão entre a empresa e os consumidores. “O Viradão nasceu do desejo de inovar, conectar e aproximar a marca do cearense, levando em consideração que o público local gosta desse tipo de dinâmica — calorosa, divertida e desafiadora.”, destaca o executivo.



O evento contará com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da marca no YouTube e no Instagram , além de cobertura de influenciadores e veículos de imprensa. A programação inclui apresentações musicais e interações com o público presente, transformando a loja da Sete Sonhos em um verdadeiro palco de entretenimento.



De acordo com Gabriel, o sucesso das edições anteriores confirma o potencial da ação como uma nova forma de relacionamento entre marca e consumidor. “A cada edição, o público participa, torce e compartilha, gerando conexão genuína com os competidores e a marca, Que promove inovação e desafios constantemente.”, afirma.



Idealizado em Fortaleza, o Viradão da Sete Sonhos ganhou destaque em toda a região Nordeste e chega à edição 2025 ainda mais estruturado.