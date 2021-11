Sem confirmar retorno das operações, Gol vende passagens diretas de Fortaleza para Miami e Orlando

Após mais de um ano e meio de suspensão, a Gol Linhas Aéreas voltou a vender passagens para voos diretos entre Fortaleza e os Estados Unidos. No site da companhia, a operação está disponível a partir de julho de 2022.

Apesar do retorno das vendas, a companhia não confirmou a retomada das frequências. Em nota, a empresa pontuou que planeja a volta dos voos para Orlando e Miami a partir de Brasília no segundo trimestre de 2022, mas ainda avalia as melhores datas de retomada em Fortaleza e Manaus.

"Esse planejamento está atrelado às melhorias das condições favoráveis, envolvendo a retomada das atividades turísticas, além de maior controle da disseminação da epidemia nos países onde a Companhia atua", justifica.

Dessa forma, os passageiros que já compraram passagens podem acabar tendo de fazer uma parada em Brasília antes de seguir para um dos destinos norte-americanos.

Questionada se os passageiros poderiam ser realocados em outros trechos diretos, a Gol não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Em alguns voos da companhia, o site já indica menos de dez assentos disponíveis.

Operações para Orlando

No site da Gol, os voos para Orlando partindo de Fortaleza são operados com uma frequência às terças, quintas e sábados, partindo da Capital cearense às 8h40 e chegando às 15h50 na cidade norte-americana.

O trecho de volta é indicado nos mesmos dias, saindo de Orlando às 19h35 e chegando em Fortaleza às 4h15 do dia seguinte.

Conforme simulação feita pela reportagem do Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (17), uma passagem de ida e volta para Orlando, saindo em 5 de julho e retorno em 13 de julho, está custando R$ 7.684,11.

O valor é referente à tarifa Light, a mais barata disponível, e não inclui franquia de bagagem nem acúmulo de milhas. A marcação do assento sem custo adicional só é prevista na hora do check-in.

Legenda: Passagens para Orlando custam pelo menos 7.684,11. Foto: Reprodução

Operações para Miami

Já os voos para Miami são indicados no site da companhia com uma frequência às segundas, quartas, sextas e domingos, partindo às 8h40 e chegando às 15h30 no destino norte-americano.

O retorno acontece nos mesmos dias, saindo de Miami às 20h e aterrizando na Capital às 4h20 do dia seguinte.

O valor cobrando pela empresa para uma passagem com ida em 4 de julho e volta em 12 do mesmo mês é de R$ 6.062,86.

Novamente, o preço é referente à tarifa Light, a mais barata disponível, e não inclui franquia de bagagem nem acúmulo de milhas. A marcação do assento sem custo adicional só é prevista na hora do check-in.

Legenda: Passagens para voo direto entre Fortaleza e Miami estão custando pelo menos R$ 6.062,86. Foto: Reprodução

Reabertura das fronteiras

Os Estados Unidos reabriram as fronteiras do país para visitantes estrangeiros vacinados no último dia 8 de novembro. A medida inclui brasileiros.

A decisão encerra 20 meses de restrições de viagens e retoma o processo de emissão de vistos para não-imigrantes.

Para entrar nos EUA, é necessário estar totalmente imunizado, mostrar o comprovante de vacinação e um teste negativo de Covid-19 feito até três dias antes do embarque.

Menores de 18 anos não precisam estar vacinados para entrar no país. No entanto, quem tem entre 2 e 17 anos também deve apresentar um teste negativo, assim como os adultos.

Todas as vacinas aprovadas pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão aceitas para entrada por viagens aéreas.

Vacinas já aprovadas pela FDA:

Pfizer/BioNTech

Moderna

Janssen (Johnson & Johnson)

Vacinas já autorizadas pela OMS:

Pfizer/BioNTech

Moderna

Oxford/AstraZeneca — produzida no Brasil pela Fiocruz

Janssen (Johnson & Johnson)

SinoPharm

CoronaVac — produzida no Brasil pelo Instituto Butantan

Suspensão dos voos internacionais

Em março de 2020, a Gol anunciou a suspensão de todos os voos internacionais no Brasil, incluindo as frequências entre Fortaleza e Buenos Aires, Orlando e Miami.

A medida foi uma resposta ao agravamento da disseminação da Covid-19.

Ainda em junho do ano passado, a empresa pretendia voltar com as frequências para Miami em novembro, e Orlando e Buenos Aires, em janeiro deste ano, mas acabou adiando a retomada.