Com atendimento retomado, cearenses enfrentam dificuldades para tirar visto americano

A empresária Myrna Pinheiro, 49, está há dois anos e três meses sem ver seu filho Almir, de 18 anos. O reencontro entre mãe e filho, separados por 8.305 km, ela em Fortaleza e ele em Fargo, nos Estados Unidos, depende da aprovação do consulado americano.

Sem conseguir a aprovação para adentrar as fronteiras americanas, Myrna não conseguiu estar com o filho na formatura dele de 3º ano. O jovem também não pôde vir ao Brasil para o enterro do pai, em fevereiro deste ano.

Os atendimentos na Embaixada Geral dos Estados Unidos em Brasília e nos consulados gerais em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre voltam nesta segunda-feira (8), mediante agendamento. Mas o volume de pessoas que solicitaram visto no ano passado somado à demanda reprimida de pessoas que querem visitar o país agora que as fronteiras estão abertas atrasa a regularização da situação.

Acúmulo de demanda

O chefe do departamento Consular do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife, Kevin Wilson, reconhece que existe uma alta demanda para a solicitação de visto no momento e afirma que estão “trabalhando diligentemente para aumentar a disponibilidade de consultas para todos os tipos de vistos”.

Segundo ele, novas vagas de agendamento serão disponibilizadas sempre que possível à medida que a situação da Covid-19 melhore no país. Neste primeiro momento, haverá priorização para conseguir atender a demanda acumulada.

“Vamos priorizar um grupo muito limitado, por exemplo, por razões humanitárias e para os estudantes”, destaca.

Apesar de Kevin não ter citado quantos brasileiros aguardam hoje por visto, o gerente comercial da agência de vistos Forvistos, Shoghi Andrade, estima que 2 milhões de pessoas estejam aguardando pela liberação no Brasil, com base na média mensal de vistos emitidos antes da pandemia.

Só na Forvistos, cerca de três mil clientes contam com a consultoria para conseguir, enfim, embarcar para os Estados Unidos. Um desafio é a impossibilidade de fazer uma fila de espera com ordem cronológica, já que as vagas para agendamento são disponibilizadas pelo consulado de forma aleatória.

“Hoje o sistema, se for olhar, a data mais próxima está para março, abril. Mas já aconteceu outras vezes de abrir mais vagas. As agendas não foram disponibilizadas de forma ordenada, foi sendo preenchido de forma aleatória. Isso dificulta criar uma linha cronológica”, diz.

Saudade apertada

Myrna conta que a renovação de visto era algo costumeiro para ela, que viaja para os Estados Unidos já há 25 anos. Esta foi a primeira vez em que ela encontrou problemas para ir ao país.

A data do reencontro entre ela e o filho, que foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio e deve permanecer no país após ter conseguido uma bolsa para faculdade, foi remarcada algumas vezes diante das incertezas da pandemia. Foto: Kid Júnior

Com a volta dos atendimentos, a empresária conseguiu vaga para agendamento no consulado de Recife no dia 17 de novembro e aguarda com expectativa.

Myrna Pinheiro empresária que aguarda liberação de visto Esse vai ser o primeiro ano sem o meu marido, só eu e meu filho, então desejo demais passar Natal com ele, seria um sonho. O que eu preciso mesmo é estar com um visto para estar junto ao meu filho, é o que mais desejo

Visto de turismo

Diante da maior demanda, a espera deve ser maior para quem pretende ir para os Estados Unidos apenas para passeio. A diretora da agência de viagens Terratur, Claudia Alcantara, explica que os países da América do Norte são os com maior tempo de espera para obtenção de visto, mas que a fila está correndo mais rápido.

“A gente tinha agendamento para maio [de 2022] que antecipou para março. Está abrindo agendamento de visto conforme vai liberando as vagas, mas está demorado. Consegue fazer visto de estudante, mas para turismo tem que entrar nessa fila de agendamento”, destaca.

Segundo ela, para quem quer viajar para fora do país, destinos na Europa estão tendo menor burocracia, sendo possível conseguir datas mais próximas. Claudia ressalta que quem quer mesmo ir para os Estados Unidos deve resolver a questão do visto antes de comprar a passagem aérea para evitar remarcações.

“A pessoa tem que ter paciência e confiar que a gente tenta agilizar, não adianta se desesperar, é a única recomendação. A gente tem que ser bem paciente e quer que os passageiros viajem”, indica.

Procedimento para a retirada

Por mais que a liberação do visto esteja mais demorada, o procedimento para a retirada continua o mesmo. Crianças abaixo de 14 anos, idosos e quem está renovando visto vencido há até 4 anos não precisa fazer entrevista para conseguir a documentação; para o restante, é necessário realizar uma entrevista presencial.

Não é necessário contratar uma agência de vistos para a retirada do documento, mas o serviço pode facilitar o processo. “O consulado não recebe pedido por Correios, precisa que seja agendado. A gente recolhe a documentação em Fortaleza e representa a pessoa em Recife”, explica Shoghi.

Passo a passo: como agendar um visto

Primeiro entrar no site de agendamento USVISA-INFO.COM e fazer o preenchimento do DS-160. Após o preenchimento do formulário, voltar ao site USVISA-INFO.COM e criar um log in com senha Preencher perguntas para determinar categoria de agendamento e escolher o tipo de visto Escolher método de entrega de passaporte: Sedex (pagamento adicional para entrega residencial) ou pegar no consulado (agendar dia e horário da entrega) Pagar a taxa de 160 dólares Agendar dia e horário de entrevista