Saiba quem são os sócios da 123 Milhas, agência de viagens que suspendeu pacotes promocionais

A 123 Milhas vem enfrentando derrotas na Justiça após suspender os pacotes de passagens de sua linha promocional com voos previstos para setembro a dezembro. A medida, anunciada na última sexta-feira (18), é criticada por clientes e juristas.

A agência de viagens determinou que os clientes serão reembolsados por meio de vouchers - cupons que podem ser trocados por passagens, hotéis e pacotes vendidos pela própria empresa.

O reembolso por cupons, no entanto, não é suficiente para suprir a demanda de parte do público, segundo o código do consumidor.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) instaurou “uma averiguação preliminar” sobre o caso. Uma notificação foi encaminhada à 123 Milhas, solicitando esclarecimentos sobre o cancelamento das passagens até esta quinta-feira (24).

A empresa também é alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) responsável por investigar pirâmides financeiras com criptomoedas. A comissão aprovou a convocação dos sócios da empresa e a quebra de sigilo fiscal e bancário dos sócios e da empresa.

Sócios da empresa

Fundada em 2016, a companhia afirma que já teve mais de 15 de milhões de clientes embarcados para destinos nacionais e internacionais.

O quadro societário da 123 Milhas apresenta como administradores os irmãos Ramiro Julio Soares Madureira e Augusto Julio Soares Madureira.

A empresa tem como sócia a Novum Investimentos Participações S/A, holding que também tem Ramiro Julio e Augusto Julio no quadro societário.

Augusto se apresenta no Linkein como empresário formado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele já exerceu funções de gerência em duas empresas controladas pela sua família, segundo o jornal O Tempo.