Saiba como encerrar a conta poupança social digital da Caixa

A Caixa Econômica Federal abriu, automaticamente, contas poupanças sociais digitais para os beneficiários de programas do governo federal, sem que precisassem ir ao banco. No entanto, caso o usuário deseje encerrá-la, é obrigatório procurar uma agência bancária.

De acordo com a Caixa, foram abertas mais de 107 milhões de poupanças sociais digitais para pagar benefícios como o auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS. Em 2020, foram creditados cerca de R$ 292,9 bilhões para 67,9 milhões de pessoas no Brasil.

Veja como encerrar a conta

A melhor maneira de encerrar uma conta é solicitando por escrito ao banco. Além disso, é preciso guardar uma cópia do requerimento para servir de comprovante em caso de futuras cobranças indevidas.

Após a solicitação, a instituição financeira deve encerrar a conta em até 30 dias, segundo o Banco Central. Vale lembrar que a solicitação de encerramento pode ser feita em qualquer agência do banco.

As instituições podem ainda oferecer um formulário específico para o encerramento da conta.

Conta não pode ter débitos

O trabalhador também precisa se atentar quanto ao saldo devedor ou débitos de obrigações contratuais que o correntista mantenha o banco. Dessa forma, a conta poupança social digital não pode ser encerrada enquanto existir pagamentos vinculados à conta.

Caso isso ocorra, a conta permanece ativa, mas o consumidor tem o direito de solicitar a suspensão do pacote de tarifas, mantendo a conta com serviços essenciais para impedir novas cobranças.