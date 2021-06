Como transferir dinheiro do Caixa Tem; entenda passo a passo

O aplicativo da Caixa Econômica Federal, Caixa Tem, foi criado para a distribuição dos pagamentos de benefícios como o auxílio emergencial e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS). A plataforma está disponível para os sistemas Android e iOS.

É possível movimentar os valores pelo próprio aplicativo, com transferências por DOC ou Pix a contas de outros bancos, sejam tradicionais ou fintechs de carteiras digitais (como PicPay, Mercado Pago ou PagBank, entre outros).

A conta poupança, sem custos para o cliente, possibilita transferências ilimitadas para contas da Caixa, e até três transações mensais para outros bancos com limite por movimentação de R$ 600 e de R$ 1 mil por dia.

Outra opção dos correntistas é sacar os valores em espécie. É preciso gerar um código no aplicativo e apresentá-lo em uma caixa lotérica.

Além do auxílio emergencial, a conta social digital disponibiliza, também, os valores referentes ao Abono Salarial do PIS, Seguro-Desemprego e Bolsa Família.

Passo a passo para transferir o dinheiro do Caixa Tem

Acesse o aplicativo Caixa Tem;

o aplicativo Caixa Tem; Selecione a opção "transferir dinheiro", no menu principal;

a opção "transferir dinheiro", no menu principal; Ao clicar, um chat automático será iniciado para fazer a transação;

será iniciado para fazer a transação; Logo após, serão disponibilizadas três opções : digitar o número da agência e conta de destino, ler um QR Code com as informações bancárias ou usar dados já salvos;

: digitar o número da agência e conta de destino, ler um QR Code com as informações bancárias ou usar dados já salvos; Caso opte digitar os números , selecione o banco desejado, digite o número da agência e da conta quando solicitado;

, selecione o banco desejado, digite o número da agência e da conta quando solicitado; O próximo passo é enviar o tipo de conta de destino, o CPF do destinatário e o nome da pessoa;

passo é enviar o tipo de conta de destino, o CPF do destinatário e o nome da pessoa; O chat mostrará as informações enviadas e, caso esteja tudo certo, clique em "sim";

e, caso esteja tudo certo, clique em "sim"; Depois, será solicitado a sua senha de acesso ao aplicativo Caixa Tem;

ao aplicativo Caixa Tem; Pronto, o dinheiro vai ser transferido.

Ao final, caso desejado, clique em “comprovante” para receber o documento no chat. Abra o item e toque no ícone de compartilhamento para salvar no celular ou para enviar para um contato.

Há ainda a possibilidade de transferir o dinheiro para as carteiras digitais de fintechs como PicPay, Mercado Pago ou PagBank. Para isso, é preciso ativar o cartão de débito virtual no Caixa Tem.

Como criar o cartão de débito virtual no Caixa Tem

Acesse o aplicativo Caixa Tem;

o aplicativo Caixa Tem; Selecione a opção "cartão de débito virtual", no menu principal;

a opção "cartão de débito virtual", no menu principal; Em seguida, vai aparecer as informações do cartão (nome do titular, número do cartão e validade). Para maior segurança do usuário, o código de segurança tem duração limitada e varia conforme os usos.

Com o acesso, são essas as informações necessárias para efetuar transferências para as carteiras digitais.

Como transferir do Caixa Tem para o Picpay

Acesse o aplicativo PicPay;

o aplicativo PicPay; Selecione a opção "carteira" e clique em "adicionar dinheiro";

a opção "carteira" e em "adicionar dinheiro"; Selecione a opção "Cartão de Débito Virtual Caixa" e marque "já tenho o cartão virtual";

a opção "Cartão de Débito Virtual Caixa" e "já tenho o cartão virtual"; Em seguida, adicione as informações do cartão gerado no aplicativo Caixa Tem;

do cartão gerado no aplicativo Caixa Tem; Insira o valor que você deseja transferir, digite o código de segurança (CVV) e confirme.

O dinheiro deve entrar no PicPay no mesmo dia, após finalizada a transação.

Como transferir do Caixa Tem para o Mercado Pago

Acesse o aplicativo Mercado Pago;

o aplicativo Mercado Pago; Selecione a opção "adicionar dinheiro";

a opção "adicionar dinheiro"; Selecione a opção "Cartão de Débito Virtual Caixa";

a opção "Cartão de Débito Virtual Caixa"; Em seguida, insira o valor que você deseja transferir,

que você deseja transferir, Adicione as informações do cartão gerado no aplicativo Caixa Tem, digite o código de segurança (CVV) e confirme.

Como transferir do Caixa Tem para o PagBank

Acesse o aplicativo PagBank;

o aplicativo PagBank; Selecione a opção "adicionar dinheiro". O aplicativo vai introduzir sobre como usar o cartão virtual gerado no Caixa Tem;

a opção "adicionar dinheiro". O aplicativo vai introduzir sobre como usar o cartão virtual gerado no Caixa Tem; Clique em "entendi" para continuar;

em "entendi" para continuar; Selecione a opção "Cartão de Débito Virtual Caixa";

a opção "Cartão de Débito Virtual Caixa"; Em seguida, adicione as informações do cartão gerado no aplicativo Caixa Tem;

as informações do cartão gerado no aplicativo Caixa Tem; Insira o valor que você deseja transferir, digite o código de segurança (CVV) e confirme.

Passo a passo para sacar o dinheiro do Caixa Tem

Acesse sua conta poupança digital no aplicativo;

sua conta poupança digital no aplicativo; Em seguida, o usuário deve clicar na opção saque ;

; Informe o valor que deseja sacar;

que deseja sacar; Um código será gerado e, com ele, você poderá fazer o saque em caixa eletrônico ou na lotérica.

É importante ressaltar que o código tem validade de até duas horas, depois desse prazo deverá ser feito uma nova solicitação de código para o saque.

Confira o calendário de depósito e saque do auxílio emergencial

Nascidos em janeiro

1ª parcela - 6/4

Saque - 4/5

2ª parcela - 16/5

Saque - 31/5

3ª parcela - 18/6

Saque - 1/7

4ª parcela - 23/7

Saque - 13/8

Nascidos em fevereiro

1ª parcela - 9/4

Saque - 6/5

2ª parcela - 18/5

Saque - 1/6

3ª parcela - 19/6

Saque - 2/7

4ª parcela - 25/7

Saque - 17/8

Nascidos em março

1ª parcela - 11/4

Saque - 10/5

2ª parcela - 19/5

Saque - 2/6

3ª parcela - 20/6

Saque - 5/7

4ª parcela - 28/7

Saque - 19/8

Nascidos em abril

1ª parcela - 13/4

Saque - 12/5

2ª parcela - 20/5

Saque - 4/6

3ª parcela - 22/6

Saque - 6/7

4ª parcela - 1/8

Saque - 23/8

Nascidos em maio

1ª parcela - 15/4

Saque - 14/5

2ª parcela - 21/5

Saque - 8/6

3ª parcela - 23/6

Saque - 8/7

4ª parcela - 3/8

Saque - 25/8

Nascidos em junho

1ª parcela - 18/4

Saque - 18/5

2ª parcela - 22/5

Saque - 9/6

3ª parcela - 24/6

Saque - 9/7

4ª parcela - 5/8

Saque - 27/8

Nascidos em julho

1ª parcela - 20/4

Saque - 20/5

2ª parcela - 23/5

Saque - 10/6

3ª parcela - 25/6

Saque - 12/7

4ª parcela - 8/8

Saque - 30/8

Nascidos em agosto

1ª parcela - 22/4

Saque - 21/5

2ª parcela - 25/5

Saque - 11/6

3ª parcela - 26/6

Saque - 13/7

4ª parcela - 11/8

Saque - 1/9

Nascidos em setembro

1ª parcela - 25/4

Saque - 25/5

2ª parcela - 26/5

Saque - 14/6

3ª parcela - 27/6

Saque - 14/7

4ª parcela - 15/8

Saque - 3/9

Nascidos em outubro

1ª parcela - 27/4

Saque - 27/5

2ª parcela - 27/5

Saque - 15/6

3ª parcela - 29/6

Saque - 15/7

4ª parcela - 18/8

Saque - 6/9

Nascidos em novembro

1ª parcela - 29/4

Saque - 1/6

2ª parcela - 28/5

Saque - 16/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 16/7

4ª parcela - 20/8

Saque - 9/9

Nascidos em dezembro

1ª parcela - 30/4

Saque - 4/6

2ª parcela - 30/5

Saque - 17/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 19/7

4ª parcela - 22/8

Saque - 10/9

Confira o calendário de depósito e saque do Bolsa Família

O calendário de pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família segue as datas regulares do benefício, a partir do número final do NIS.