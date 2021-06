Como abrir conta gratuita na Caixa em 2021; veja passo a passo

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando, em 2021, um tipo de conta para quem possui renda entre R$ 50 e R$ 2.000. De acordo com o banco, a abertura é prática e sem burocracia. O programa é intitulado de Conta Caixa Fácil.

Como abrir conta gratuita na Caixa

Para abrir a conta, o cidadão deverá:

Comparecer a uma Agência da Caixa Econômica Federal, Unidade Lotérica ou Caixa Aqui;

Apresentar o documento de identidade e CPF;

Após alguns dias, o cliente receberá seu Cartão Conta Caixa Fácil em casa.

Vale lembrar que não é necessário apresentar comprovante de endereço ou renda.

Quais as condições para abertura da conta?

A abertura da conta só tem uma condição: a situação cadastral do CPF dos titulares deverá ser regular. Demais restrições cadastrais não são impeditivas para a abertura da conta.

É necessário depositar algum valor para abrir a conta?

Não, para abrir a conta não é necessário nenhum valor.

Posso perder a conta se ela estiver sem saldo?

Sim, a conta é encerrada automaticamente caso esteja com saldo zero e sem movimentação no período de 360 dias.

A Conta Fácil terá um limite para saldo?

Sim, a Caixa confirmou que a Conta Fácil não poderá ter saldo superior a R$ 3.000,00 e nem depósitos que, no total, somem esse valor.

Será possível realizar depósitos na conta?

Sim, poderá ser realizados depósitos diretamente em sua conta por meio de dinheiro, podendo ser efetuados nas agências da Caixa e também nos correspondentes bancários. Vale lembrar que os cheques são efetuados apenas nas agências da Caixa.

Posso movimentar meu dinheiro a qualquer hora?

Não, o horário de movimentação da Conta Caixa Fácil é restrito ao período das 06:00 às 00:00.

Haverá cobrança de tarifas de manutenção da conta?

Não haverá cobrança de tarifas pela abertura e manutenção da conta ou consulta de saldo. No entanto, a partir do quinto saque ou da quinta solicitação de extrato, será cobrada tarifa conforme tabela vigente.

Consigo sacar algum valor em qualquer agência?

É possível efetuar o saque em Agência diferente da Agência detentora da conta, no valor máximo de R$1.000,00 por vez e limitado a 1 saque por semestre.

Para isso, será necessário apresentar de documento de identidade, assinatura no formulário de Guia de Retirada e digitação da senha da conta.

Posso sacar sem cartão?

Sim, para saque sem cartão na Agência da conta o limite de valor diário é aquele que pode ser retirado sem prévia comunicação à Agência.