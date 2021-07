Saiba como consultar resultado da perícia médica do INSS

Marcar perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi uma das principais dificuldades dos beneficiários durante a pandemia. Conseguindo realizar o exame, solicitantes muitas vezes não sabem como consultar o resultado. Veja canais para saber o veredito da perícia.

Conforme o INSS, tendo agendado e realizado o exame, o beneficiário deve fazer login no Meu INSS para acessar o resultado. A consulta pode ser feita tanto no aplicativo quanto no portal.

Realizado o login, o usuário deve clicar na opção "Resultado de Benefício por Incapacidade" e localizar o processo. Em média, o resultado da perícia sai em 45 dias corridos.

Consulta pelo telefone

Em caso de dúvidas ou indisponibilidade das plataformas, é possível ligar para a central telefônica através do número 135.

O serviço está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília).

Para este canal, é preciso ter em mãos o número do requerimento do benefício, nome completo, data de nascimento e CPF.

O procedimento de consulta ao resultado da perícia vale para solicitações de auxílio-doença, benefício por incapacidade, Pedido de Prorrogação (PP) - que estende o afastamento do trabalho por motivo de saúde - e Benefício de Prestação Continuada (BPC).