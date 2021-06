Atendimentos presenciais de Perícia Médica e Serviço Social são mantidos pelo INSS no Ceará

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa que manterá o atendimento presencial para assegurados com serviços já agendados, mesmo em localidades atualmente com vigência de decretos municipais de isolamento social rígido em razão da Covid-19.

Nesta primeira semana de junho, isso vale para os municípios de Quixadá, Crateús, Assaré, Aurora e Lavras da Mangabeira.

No momento, as agências da Previdência Social mantêm apenas os atendimentos de avaliação da Perícia Médica, como auxílio-doença e Benefício Assistencial ao Deficiente; e do Serviço Social, para casos de Benefício Assistencial ao Deficiente e Aposentadoria da Pessoa com Deficiência.

Remarcação

Se o requerente não conseguir comparecer na data agendada, é preciso remarcar pelo telefone 135 ou no aplicativo Meu INSS, devendo manter atualizado em seu cadastro um telefone, além de e-mail. A consulta de agências e serviços disponíveis pode ser consultada também no site do órgão.

Pelo aplicativo, é possível acompanhar convocações para Justificação administrativa, Monitoramento Operacional de Benefícios e Cumprimento de Exigências, além da Reabilitação Profissional. Também pode-se anexar os documentos que seriam apresentados pessoalmente, ou reagendar.

Quanto ao Cumprimento de Exigências, mantém-se a opção de “Exigência Expressa”, que é o depósito de cópias simples dos documentos solicitados para conclusão do processo em urnas nas recepções das Agências da Previdência Social, diminuindo o contato físico.

O INSS esclarece que mais de 90 serviços são feitos inteiramente pela Internet ou pelo telefone 135. Para informação, extratos, consultas e requerimento de novos benefícios, permanecem os canais remotos como única forma de atendimento.

