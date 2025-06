Quina de São João: saiba quando será sorteio de R$ 230 milhões em 2025

A Quina de São João 2025 será sorteada no próximo dia 28 de junho, com prêmio estimado em R$ 230 milhões para quem acertar as cinco dezenas premiadas. Por se tratar de uma loteria temática, o concurso 6760 não é acumulativo.

Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números, a segunda faixa, e assim por diante, conforme as regras de concursos especiais da Caixa, como a Lotofácil da Independência e a Mega da Virada.

Além da quina, também serão pagos prêmios aos acertadores de 2, 3, ou 4 números.

Veja também Negócios Quina de São João: veja quais são os números mais sorteados Negócios Acumulada, Mega-Sena 2874 pode pagar R$ 61 milhões nesta terça (10); veja números mais sorteados

Como jogar na quina de São João?

A Quina de São João 2025 abriu seu período de apostas no dia 19 de maio. Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa, até às 19 horas do dia do sorteio, em 28 de junho.

As apostas terão volantes específicos da Quina de São João e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Cada aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 2,50. Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de Surpresinha.