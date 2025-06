Acumulada, Mega-Sena 2874 pode pagar R$ 61 milhões nesta terça (10); veja números mais sorteados

Sem ganhadores há alguns sorteios, o prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 61 milhões. Algum apostador sortudo pode acabar faturando o prêmio nesta terça-feira (10), quando o concurso 2874 será sorteado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os interessados em concorrer à loteria devem realizar as apostas até as 19h (horário de Brasília) desta noite, em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Para ganhar o prêmio principal, basta acertar as 6 dezenas sorteadas. A aposta mínima custa R$ 5. Quem indicar corretamente 4 ou 5 números também pode ganha valores.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de seis a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 e pode ser feita até 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena.

Veja também Negócios Bolão do Ceará é uma das três apostas sorteadas na Lotofácil 3413 e leva mais de R$ 555 mil

Números mais sorteados da Mega-Sena

Segundo a Caixa Econômica Federal, o número mais sorteado de todas as edições da Mega-Sena é o 10, que já saiu cerca de 290 vezes, até o último levantamento, realizado no fim do ano passado.

No entanto, a probabilidade de qualquer uma das 60 dezenas ser sorteada é igual, então o fato delas se repetirem é uma coincidência, explica o banco.

Abaixo, o Diário do Nordeste revela os números mais sorteados na Mega-Sena, conforme a instituição financeira.