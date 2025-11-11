Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem foi Roberto Macêdo, um dos homens mais ricos do Ceará e empresário da J. Macêdo?

O empresário faleceu ontem, segunda-feira (10), aos 81 anos.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 10:57)
Negócios
Homem branco de cabelo acizentado, com camisa listrada preta e branca e óculos de grau quadrado.
Legenda: O empresário participou ativamente da J. Macêdo desde a década de 1970.
Foto: Fabiane de Paula.

O empresário Roberto Proença de Macêdo, presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), faleceu aos 81 anos nessa segunda-feira (10), por complicações derivadas de um câncer.

A informação foi comunicada pela Fiec, que decretou luto oficial de três dias, na manhã desta terça-feira (11)

Veja também

teaser image
Negócios

Morre o empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec

teaser image
Negócios

Do Jeep ao trigo: de onde vem a fortuna da família Macêdo, fundadora do mais antigo moinho do Ceará

Roberto era um dos herdeiros da família Macêdo, classificada como a terceira mais rica do Ceará e a 42ª mais rica do Brasil. A fortuna acumulada vem da empresa J. Macêdo, principal exportadora de trigo do país, e é estimada em R$ 4,2 bilhões, segundo a Forbes.

Quem foi Roberto Macêdo?

Nascido em 1944, Roberto Macêdo era natural de Fortaleza e um dos oito filhos do empresário José Dias de Macêdo, fundador do grupo J. Macêdo, que atua nos segmentos alimentício, agroindustrial e eletromecânico.

Ele começou na empresa da família ainda nos anos de 1970, atuando ativamente em sua administração ao lado do irmão, Amarílio de Proença Macêdo. Essa década se configurou por uma transição "longa e preparada", na qual marcas fundamentais, como a Brandini, foram adquiridas pelo grupo.

Dois homens brancos de cabelos brancos, um com camisa azul clara e outro de camisa bege. Ambos estão em primeiro plano, com fundo de grama.
Legenda: Roberto e Amarílio assumiram a gestão dos negócios da família na segunda geração do grupo.
Foto: Kid Júnior.

O empresário cursou duas graduações na Universidade Federal do Ceará (UFC): Engenharia Mecânica pelo período matutino e Economia pelo período noturno. Ao se formar, em 1970, precisou se mudar para Salvador, na Bahia, por nove anos para implantar a Fábrica de Pneus Tropical, o maior investimento da J. Macêdo até então.

Com a expansão do grupo e a consolidação de novas marcas, como a Dona Benta, Roberto chegou à presidência do Conselho de Administração da holding da empresa, função que exerceu até seu falecimento.

Passagem pela Fiec

A atuação do empresário também se deu no setor industrial, que o levou ao cargo de presidente da Fiec por oito anos. Ele cumpriu dois mandados, entre 2006 e 2014, em um período que chegou a classificar como uma "situação crítica que o setor industrial daqui vivia". Durante sua gestão, o número de associados aumentou em mais de seis vezes, indo de 45 para 300.

Roberto chegou a ser, também, o vice-presidente do Confederação Nacional da Indústria (CNI), além de membro do Fórum Nacional da Indústria, do Conselho Deliberativo do Sebrae-CE e do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Roberto foi mais que um líder; foi um amigo irmão, um conselheiro constante, uma presença segura. Eu tive o privilégio de contribuir com a sua gestão, oportunidade que mudou a minha caminhada e marcou profundamente o meu compromisso com o Sistema Fiec. Roberto foi um verdadeiro mestre. Juntos compartilhamos sonhos, responsabilidades e construímos uma amizade sólida, que só existe entre os que se querem verdadeiramente bem
Ricardo Cavalcante
Presidente da Fiec

Homem branco de cabelo branco e blusa azul clara, sentado em uma cadeira de entrevista, com fundo de grama.
Legenda: Em 2014, o empresário foi um dos homenageados do 44º Troféu Sereia de Ouro.
Foto: Kid Júnior.

Premiações e homenagens

Em 2014, o empresário foi um dos homenageados do 44º Troféu Sereia de Ouro, criado pelo Chanceler Edson Queiroz para reconhecer talentos cearenses e suas contribuições para a sociedade. A comenda o colocou ao lado de seu pai, José Dias de Macêdo, igualmente homenageado pela premiação em 1976.

Roberto considerava o evento "o principal tributo ao reconhecimento que existe no nosso meio empresarial, cultural e social, dedicado àquelas pessoas que têm se projetado no estado e fora dele".

Por suas contribuições para o desenvolvimento da indústria, o empresário também recebeu a Ordem do Mérito Industrial, do CNI, a Medalha do Mérito Industrial, da Fiec, e a Medalha Edson Queiroz, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Por seus méritos cívicos e serviços prestados à sociedade, Roberto ainda recebeu a comenda Medalha Boticário Ferreira pela Câmara Municipal de Fortaleza. Este ano, ele iria receber o título de Doutor Honoris Causa, pela UFC.

O empresário deixa a esposa Tânia Rocha Lima de Macêdo, com quem se casou aos 19 anos; além de seus filhos, netos e irmãos. O velório acontece a partir das 10h na Funerária Ternura, onde haverá uma missa a partir das 14h. O sepultamento será a partir das 16 horas, no cemitério Parque da Paz.

* Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank
Victor Ximenes

Fintech cearense de R$ 3 bi se prepara para abrir capital na Nasdaq

Mêntore contrata UBS BB para maturar plano de IPO nos Estados Unidos

Victor Ximenes
Há 58 minutos
Egídio Serpa

Carros elétricos serão movidos a hidrogênio verde em 10 anos

É a previsão do criador da Economia Azul, Gunter Pauli, que falou para a Missão da Fiec que está em Portugal aprendendo sobre a Economia do Mar

Egídio Serpa
Há 1 hora
Homem branco de cabelo acizentado, com camisa listrada preta e branca e óculos de grau quadrado.
Negócios

Quem foi Roberto Macêdo, um dos homens mais ricos do Ceará e empresário da J. Macêdo?

O empresário faleceu ontem, segunda-feira (10), aos 81 anos.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Na imagem, um lápis em cima de um gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes

São 423 vagas para a Educação.

Redação
Há 1 hora
Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas
Negócios

Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

Serviço deve começar em dezembro.

Redação
11 de Novembro de 2025
Bilhetes de Mega-Sena destaque, usadas para apostas na loteria; imagens de apostas.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 67 milhões, veja loterias do dia

Confira concursos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (11).

Redação
11 de Novembro de 2025
Fabio Feijó ZPE.
Victor Ximenes

Após TikTok, Netflix, Meta e Google miram data centers no Ceará

Polo digital do Pecém pode receber uma série de gigantes globais da tecnologia

Victor Ximenes
11 de Novembro de 2025
imagem mostra mulher segurando sacolas com estampa escrita black friday.
Ana Alves

Black Friday: como saber se uma compra realmente vale a pena?

Ana Alves
11 de Novembro de 2025
Negócios

Sete Sonhos Colchões lança prova de resistência valendo 10 mil reais em prêmios

Loja Sete Sonhos Colchões promove o evento Viradão 2.0, no qual participantes se reúnem para prova de resistência valendo prêmios

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025
Imagem de prédios na orla da Beira Mar de Fortaleza.
Negócios

Territórios do luxo: imóveis de até R$ 18 milhões estão em 5 bairros de Fortaleza

Capital tem mais de 600 unidades avaliadas em mais de R$ 2 milhões.

Mariana Lemos
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra empresário Roberto Macêdo, usando blusa social azul e sobre fundo verde com detalhes brancos.
Negócios

Morre o empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec

Entidade decretou luto de três dias.

Redação
11 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Diante do mar, o Brasil também é diferente de Portugal

Governo português, adiante da União Europeia, executa plano estratégico para, em 2030, alcançar objetivos na Economia do Mar. O governo brasileiro nem plano tem.

Egídio Serpa
11 de Novembro de 2025
Pessoas do lado de fora de local de prova do CNU no Brasil.
Papo Carreira

Resultado da prova objetiva do CNU 2025 é divulgado a partir desta quarta (12)

Veja o cronograma.

Redação
10 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 770 - Sorteio de segunda-feira, 10/11; Prêmio de R$ 4,2 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 770 - Sorteio de segunda-feira, 10/11; Prêmio de R$ 4,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 770 em 10/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2884 de hoje, segunda-feira, 10/11; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2884 de hoje, segunda-feira, 10/11; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2884 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,0 milhão.

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6875, desta segunda-feira (10/11); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6875, desta segunda-feira (10/11); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2847 – Sorteio de segunda-feira, 10/11; Prêmio de R$ 2,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2847 – Sorteio de segunda-feira, 10/11; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2847 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3535, desta segunda-feira (10/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3535, desta segunda-feira (10/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (10/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (10/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
10 de Novembro de 2025
Pesquisador do IBGE mostra aplicativo que colhe informações.
Papo Carreira

IBGE abrirá concurso com 9.580 vagas; edital sai ainda em novembro

As vagas serão temporárias.

Redação
10 de Novembro de 2025
Rapaz escreve com lápis em papel. Ele está sentado em carteira escolar.
Papo Carreira

Independência abre inscrições para concurso público; veja detalhes

Interessados podem se inscrever até o próximo dia 7 de dezembro.

Redação
10 de Novembro de 2025
Orelhão azul e amarelo (telefone público) da operadora Oi, em um ambiente externo com chão de terra e cimento rachado. Ao fundo, há um prédio municipal parcialmente visível sob um céu claro.
Negócios

Justiça decreta falência da Oi

Operadora enfrentava há anos uma situação crítica

Redação
10 de Novembro de 2025
A foto mostra pessoas usando aventais laranja enquanto preparam massa sobre uma bancada enfarinhada. Os aventais trazem o logotipo do Governo do Estado do Ceará, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco
Papo Carreira

Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

Veja as capacitações disponíveis.

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 7 milhões, veja loterias do dia

Confira em quais jogos apostar e os valores dos prêmios desta segunda (10).

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (10)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
10 de Novembro de 2025
Pessoa medindo armário de madeira com fita métrica e lápis.
Negócios

Reforma Casa Brasil: conheça serviços que você pode fazer pelo programa

Empréstimo pode ser utilizado para mão de obra, materiais de construção, projetos e orientação técnica.

Redação
10 de Novembro de 2025
imagem mostra pessoas transitando em um atacarejo de Fortaleza.
Negócios

Atacarejos freiam expansão e reduzem novas lojas no Ceará

Consolidação de marca e concorrência local estão entre fatores que explicam cenário.

Luciano Rodrigues
10 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Se quiser progredir, Ceará terá de desenvolver a Economia do Mar

Estudioso de como a riqueza do oceano pode criar novos negócios, o economista Célio Fernando indica as melhores e novas opções para investimentos marinhos

Egídio Serpa
10 de Novembro de 2025
Negócios

Normatel Home Center lança Qualiz, marca própria de metais e acessórios

Os itens da marca contam com ampla variedade de metais e acessórios para banheiro, cozinha e área de serviço

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025